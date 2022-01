Regain de manifestants contre le pass vaccinal à Clermont-Ferrand

Le cortège de manifestants contre le pass vaccinal était plus étoffé ce samedi à Clermont-Ferrand. Au moins 1.000 personnes étaient rassemblées sur la place de Jaude. Les propos polémiques d'Emmanuel Macron affirmant qu'il souhaite "emmerder" les non-vaccinés n'y sont sans doute pas étranger. Le très prévisible "Macron, on t'emmerde" a été clamé haut et fort à plusieurs reprises.

La manifestation contre le pass vaccinal réunit un milier de personnes à Clermont © Radio France - Thomas Loret

Des propos inacceptables

"Les propos du chef de l'état disant qu'il emmerde les non-vaccinés, ce n'est pas acceptable. On a le droit de ne pas vouloir du vaccin sans être traité de cette façon" affirme Benoît, lui-même non-vacciné par peur du manque de recul. Pour Sébastien, ces propos ne seront pas sans conséquences : "D'un côté, ça va scandaliser des gens, comme moi. D'un autre côté, ça va aussi en libérer des attitudes aussi, des gens qui étaient dans la retenue. Libérer des attitudes discriminatoires" s'inquiète ce clermontois lui aussi non-vacciné.

La mobilisation contre le pass vaccinal réunit plus de 1000 personnes à Clermont © Radio France - Thomas Loret

Une restriction des libertés

Pour le reste, les revendications ne changent pas. Beaucoup de manifestants estiment que leur choix n'est pas respecté. "On a le droit de ne pas vouloir d'un traitement qui est encore expérimental" affirme Claire qui manifeste chaque semaine, y compris quand les rangs sont plus clairsemés. Et puis il y a ceux qui s'estiment déjà lésés par le pass sanitaire ou vaccinal. Cécile fait partie de ces personnels suspendus car non-vaccinés : "je suis éducatrice spécialisée, assimilée aux soignants et je ne peux plus exercer mon métier, alors qu'on pourrait travailler en se faisant tester".

Un cortège s'est ensuite formé pour manifester dans les rues du centre-ville. La mobilisation s'est déroulée dans le calme.