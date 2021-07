Regain de mobilisation contre le pass sanitaire à La Rochelle

Près de 3000 personnes ont manifesté ce 30 juillet à La Rochelle d'après la police, le double selon les organisateurs. Quatrième samedi consécutif de mobilisation contre le pass sanitaire et la politique du gouvernement. D'autres rassemblements se sont aussi tenus dans les deux Charentes.

Semaine après semaine, les chiffres augmentent. Ce 30 juillet, ils étaient 3000 d'après la police à manifester à La Rochelle. Plus du double selon les organisateurs. Le rendez-vous était donné toujours au même endroit et à la même heure : devant l'aquarium, à 13h. Un cortège s'est ensuite formé pour déambuler dans le centre-ville, et finir sous la grande-roue. Cortège qui s'est ensuite dispersé dans le calme vers 17h.

Des mobilisations aussi à Saintes, Royan et Angoulême

C'était aussi une journée de mobilisation ailleurs en Charente-Maritime. La police a compté environ 90 manifestants le 30 juillet au matin à Saintes, une cinquantaine à Royan.

Le cortège a rempli les deux tiers du port quand il a défilé. © Radio France - Lise Dussaut

En Charente, le cortège était aussi plus fourni que la semaine passée : près de 1500 personnes à Angoulême, environ 500 de plus d'un samedi à l'autre d'après les autorités.

Les manifestants clament leur mécontentement à propos du pass sanitaire, et plus largement de la politique employée, "c'est la manière de faire qui inquiète. Ce sera quoi ensuite ?" interroge l'un des organisateurs à La Rochelle.