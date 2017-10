"Regarde-moi" : des portraits de seniors en grand format sur les murs de Saint-Denis

Pendant près de deux semaines, des portraits de personnes âgées sont affichés sur les murs de Saint-Denis. 123 "vieux" dyonisiens ont été photographiés dans le cadre d'un projet mené par la maison des Seniors et les petits frères des pauvres.

"Même au café où je vais, on se demande pourquoi je suis sur une photo, je leur dis que c'est nouveau : c'est pour les vieux!" s'enthousiasme Joseph, 82 ans, souriant devant son portrait, sur lequel il se cache la bouche avec la main. Ce retraité se dit "très ému" du résultat de sa séance photo, désormais affichée en centre ville de Saint-Denis. Comme lui 123 personnes âgées ont été prises en photo, dans le cadre de l'exposition "Regarde-moi!". Une initiative menée conjointement par la ville, via sa maison des Seniors et l'association les petits frères des pauvres, à l'occasion de la semaine bleue , la semaine nationale des retraités et personnes âgées.

Des tirages réalisés par les équipes du photographe JR

C'est Herbert Ejzenberg, photographe et bénévole de l'association qui a eu l'idée de participer au projet Inside/Out de l'artiste JR. Le principe est de réaliser des portraits sur le modèle du célèbre photographe, qui réalise ensuite les impressions à New-York. Herbert Ejzenberg a donc arpenté les maisons de retraite, les hôpitaux, les foyers et même le marché de Saint-Denis pour organiser ses séances photo.

Dans les rues de Saint-Denis, les portraits en noir et blanc des seniors affichés sur les murs Copier

"Montrer leur beauté et les sortir de l'isolement"

Sur la passerelle devant la gare de Saint-Denis, où sont affichés plusieurs photos, il décrit celle d'un monsieur, souriant, prise dans un foyer Adoma pour travailleurs migrants. "Les gens ne comprenaient pas très bien pourquoi on voulait les photographier, ce monsieur s'est prêté au jeu, et moi, personnellement, je trouve qu'il est beau" dit le photographe. "A l'hôpital, certaines personnes étaient en fauteuil roulant ou très malades, on les a sorti de leur lit, coiffées, habillées, maquillées, c'étaient des stars et c'est le souvenir que j'en ai gardé" ajoute-t-il. "L'objectif c'est de montrer leur beauté et de les sortir de leur isolement" estime le photographe.

"Nous avons décidé de photographier des vieux habitants de Saint-Denis" raconte Herbert Ejzenberg Copier

Ce projet, certains séniors ont participé à le monter comme Aline Pierre, accompagnée par les petits frères des pauvres. "De nos jours, il n'y a rien pour les vieux" regrette-t-elle, estimant que "cette exposition c'est pour faire prendre conscience aux gens que c'est leur grand-mère, leur grand-père et qu'il faut en profiter, car on les aura pas toujours".

Pour la clôture de l'exposition un événement est organisé en présence des seniors et ds photographes le 12 octobre à 14h a la salle de la légion d'honneur à Saint-Denis.

INFORMATIONS PRATIQUES | Les événements de la semaine bleue à Saint-Denis (jusqu'au 12 octobre).