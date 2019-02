VIDÉO - Grand débat : émission spéciale sur France Bleu et France 3 Normandie consacrée aux services publics

France Bleu Normandie et France 3 Normandie, les deux médias du service public audiovisuel de Normandie, s'associent pour vous proposer une émission commune sur les services publics en zone rurale. Retrouvez la vidéo de cette émission, diffusée samedi sur France Bleu et dimanche sur France 3.

Emilie Leconte de France 3 Normandie et Laurent Philippot de France Bleu Normandie présentent cette émission commune

Rouen, France

C'est un thème qui a émergé du mouvement des gilets jaunes, et qui revient dans tous les débats du Grand Débat lancé par Emmanuel Macron. Celui de l'accès aux services publics : hôpitaux, maternités, services des impôts, de la CAF, bureaux de Poste ou encore transports. Dans de nombreux territoires, ces services publics sont de moins en moins présents.

Mais les élus se retroussent les manches pour continuer à offrir ces services du quotidien aux habitants de l'Eure et de la Seine-Maritime. Ce constat d'une diminution de la présence des services publics et les solutions que certains élus mettent en place sont au coeur de l'émission que vous propose France Bleu et France 3 Normandie.

Et la vidéo de cette émission commune de 26 minutes est à voir ici.

Une émission présentée par Emilie Leconte, journaliste à France 3 Normandie, et par Laurent Philippot, journaliste à France Bleu Normandie. Elle est à écouter samedi à 12h sur France Bleu et à voir dimanche à 11h25 sur France 3.

Les invités sont :

- Dominique Chauvel, maire divers-gauche de Saint-Valéry-en-Caux

- Thomas Drouet, secrétaire départemental adjoint de FO-Santé dans l'Eure

- Benoît Hennart, maire de Quitteboeuf, petit village de l'Eure

- Claudine Savalle, élue à Caux-Seine Agglo