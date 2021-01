"Regardez les rues, c'est désert" : à Bayeux, les commerçants n'attendent rien des soldes en plein couvre-feu

Les étiquettes sont rouges vif, sur toutes les bottines. Dans son petit magasin de chaussures, Valérie Lanièce met tout son stock à moitié prix dès le premier jour des soldes d'hiver cette année : "Tout sera à 50%, je n'ai jamais fait ça depuis que je suis installée, il y a dix ans". Quand on lui demande pourquoi, elle montre du doigt la rue Saint-Martin, la principale rue commerçante du centre-ville de Bayeux, à travers la vitrine. Il est entre midi et deux, et pourtant : elle est déserte.

Pas de restaurant, pas de robe noire à chiner pour les soldes

Les soldes d'hiver débutent ce mercredi 20 janvier, jusqu'au 16 février. Ils ont déjà été repoussés de deux semaines. Le couvre-feu, entre-temps, a été avancé à 18 heures. Mais ce qui inquiète le plus la commerçante, c'est la morosité ambiante : "C'est la suite du premier, du deuxième confinement. On ne nous donne pas d'échéance, et le client, il est comme nous. Il attend. Et ça donne un centre-ville qui est désert". Dans la boutique en face, la spécialité de Romane, c'est la petite robe noire. Elle n'espère pas en écouler beaucoup : "C'est ce qui reste le plus en rayon et qui part le moins en ce moment, parce qu'il n'y a pas de soirée, pas de concert, pas de restaurant. Pas d'occasion de mettre ce genre de vêtements", explique-t-elle.

Il pourrait, en plus, y avoir de nouvelles règles sanitaires à partir de la fin de semaine. Le Haut conseil pour la santé publique, dont les avis sont souvent suivis par le gouvernement, préconise désormais d'allonger la distanciation sociale de un à deux mètres entre les personnes, dans les gares et les commerces. Dans sa boutique de 15 mètres carrés, Romane soupire : "Dans ce cas-là, ce qui tient, c'est une cliente et moi. Les gens vont attendre dehors pour les soldes, mais en plein mois de janvier, s'il pleut, les gens repartent et c'est des ventes qu'on ne fait pas".

La crainte d'être reconfinés

Cette nouvelle règle, ce sera quand même un moindre mal, si ça peut éviter le reconfinement, et la fermeture totale des commerces, estime Daniel Dieulafait, le co-président de l'association des commerçants Bayeux Shopping : "C'est comme le couvre-feu à 18 heures, on ferme une heure plus tôt, on râle, mais je préfère ça à un confinement". A Bayeux, tous les commerçants sont persuadés que ça va leur tomber dessus. "Peut-être qu'ils attendront que les soldes soient passées", pronostique Valérie Lanièce, "mais on va y passer".