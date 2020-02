Regards Croisés : "J'étais persuadée qu'ils allaient recoller ma jambe"

Pauline Déroulède a été victime d’un accident de la route, le 27 octobre 2018, qui a causé la perte de sa jambe gauche. Depuis ce jour, sa vie et celle de sa compagne Typhaine a basculé, elles racontent comment elles ont fait face à ce drame.

27 octobre 2018. Pauline est sur son scooter, elle attend sa petite-amie Typhaine qui est partie chez le fleuriste. Elle est à l’arrêt, sur un trottoir avec son casque. Arrive le moment où, en une fraction de seconde, Pauline se retrouve propulsée « 50 mètres plus loin » avec une partie de sa jambe totalement arrachée de son corps.

"La seule chose rassurante a été Typhaine"

Quand une vie bascule aussi brusquement, les gens changent, ils voient la vie différemment. Pour Typhaine, sa crainte était que Pauline la rejette. Mais pour Pauline ça a été tout l’inverse. Elle se souvient des premiers mots de sa copine quand elle l’a découverte au sol. « Je t’aimerai toute ma vie », voici ses mots qui, pour Pauline voulait tout dire. Typhaine sera là, tout le temps, à ses côtés.



Lorsqu’elle est arrivée à l’hôpital, Pauline était persuadée que les médecins allaient pouvoir lui « recoller » sa jambe. Aussitôt un médecin lui a dit que non, ce n’était pas possible. Elle était fixée, sa vie allait bel et bien changer.



Pauline a « hyper mal vécu le fait d’être diminuée, d’être alitée » selon Typhaine. Compréhensible lorsque l’on sait qu’elle était une grande sportive, qui bougeait tout le temps. Le sport lui a forgé un tempérament de guerrière, ce même temps tempérament qu’il l’a fait aller de l’avant immédiatement.



Pendant ces longs mois d’hospitalisation, Typhaine passait ses journées à l’hôpital. Elle a arrêté de travailler pour être au plus près de Pauline. Mais pas uniquement. « Je n’ai pas été blessée dans cet accident, mais à l’hôpital je me sentais bien en fait […] je me sentais aussi soignée moi ! »

« Le 27 février j’ai remarché, c’était une première revanche »

Le 27 de chaque mois est une épreuve difficile pour les deux jeunes femmes. Le souvenir de ce jour où leur vie a basculé était très compliqué à vivre. Pour contourner cela, Pauline a insisté pour faire ses premiers pas un 27, symboliquement c’était très important pour elle.



Une fois debout avec sa prothèse et avant de marcher à nouveau, Pauline a tenu à prendre Typhaine dans ses bras. « On s’est aperçues que ça faisait tant de mois […] que Pauline n’avait pas pu me prendre dans ses bras debout, sans béquilles sur deux jambes. » Pour Typhaine, c’était une façon de retrouver « la Pauline d’avant ».



Très rapidement, Pauline a remarché, elle allait beaucoup plus vite que la normale. « Je suis tout de suite retournée à la salle de sport, j’ai repris le sport, je me suis habituée à tenir en équilibre, à porter des charges lourdes pour vraiment me familiariser avec ma prothèse » continue la jeune femme.



Même si Pauline va vite d’un point de vue physique, arrive l’étape du regard des autres, adultes comme enfants, _« mais ça encore elle arrive à retourner le truc pour en faire quelque chose […] d’un peu extraordinaire »selon Typhaine. Pour Pauline, c’est vital d’y trouver du positif dans tout cela. Elle se souvient d’ailleurs d’une phrase d’un enfant qui l’aide, encore aujourd’hui, à aller de l’avant. « J’avais croisé un petit qui avait dit : « Regarde maman, elle a une jambe de robot. » Limite j’étais fière… »_



Typhaine, quant à elle, s’est permise de craquer. « Personne ne s’est occupée d’elle » affirme Pauline qui « a toujours veillé depuis le début à ce qu’on considère » que Typhaine a aussi été blessée dans cet accident.



Chacune se permet de poser des mots sur leurs maux. Pauline et Typhaine n’hésitent en aucun cas à se reposer l’une sur l’autre.

Les Jeux Paralympiques de Paris comme objectif

_« Quatre heures après mon accident, j’ai dit : Je vais gagner ces Jeux Paralympiques. »_Sans savoir pourquoi, Pauline avait déjà une vision de son avenir. Le sport fera toujours partie de sa vie et va lui permettre de vivre des moments hors du commun. Depuis septembre 2019, Pauline a commencé un entraînement de haut-niveau au tennis. Fin janvier 2020 elle a gagné son premier tournoi. La machine est enclenchée, il semblerait que rien n’arrête cette battante.



L’autre combat de sa nouvelle vie, c’est la mise en place d’un test d’aptitude à la conduite. _« Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour les autres, moi c’est trop tard, c’est fini. »Pour Pauline, « l’opinion publique est prête à accueillir une loi »_ à ce sujet surtout que ce genre de lois existent déjà dans d’autres pays. Pour elle, ce test vaut pour tout le monde, qu’importe l’âge. Pour réaliser ces tests elle rencontre actuellement des députés à l’Assemblée Nationale mais aussi Emmanuel Barbe, l'ex délégué interministériel à la sécurité routière.