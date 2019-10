REGARDS CROISÉS – Vivre avec le cancer : « Ma fille a été la gardienne de mon corps »

Odile a eu un cancer en 2014. Une étape qui a chamboulé sa vie. Elle explique, au côté de sa fille, comment elle a fait face à la maladie et surtout comment le cancer l’a changé.

Son cancer a été découvert par hasard, une fatigue générale mais rien d’alarmant. Et pourtant, lors d’un examen lambda, les médecins lui ont découvert des nodules sur toute la partie de son tronc. L’annonce tombe. Elle a un cancer. Un lymphome. « C’est le monde qui s’écroule » pour Odile, 62 ans au moment de l'annonce, surtout qu’en allant chercher ses examens elle ne pensait pas au cancer, pour elle, elle n’avait pas quelque chose de grave.

« J’avais l’impression d’avoir un garde du corps au sens profond »

Quand on lui annonce son cancer, Odile n’écoute plus ce qu’on lui dit. « C’était un effondrement », elle ne pouvait s’arrêter de pleurer. La peur de la maladie, la peur de mourir, de perdre ses cheveux… Autant de peur qui occultaient les paroles des médecins.

_« Heureusement que ma fille était avec moi, parce que je me disais qu’il fallait qu’il y ait au moins quelqu’un qui écoute ce que l’on me dit »_. Malgré son souffle coupé, sa fille Fanny a été, à ce moment précis, les oreilles et la conscience d’Odile. « Je devais être dans tout sauf dans mes émotions », une réaction difficile pour la jeune femme qui n’avait que 33 ans en 2014 et qui se devait de protéger sa maman.

« Est-ce que tu as vraiment envie de t'en sortir ? »

Même si "aller au combat c'est ce qui paraît naturel" témoigne Odile, ça ne l'a pas été pour elle. Était-elle prête à affronter les chimiothérapies et ensuite l’autogreffe qu’elle a eue ? Lorsqu'on est la personne qui va recevoir ces traitements, est-ce si naturel de se dire que nous allons partir au combat sans se poser de question ? « Douter sur le fait qu’elle ait vraiment envie de vivre » est ce qui a le plus marqué Fanny. Avec le recul, la jeune femme confie que pour elle c’est « très sain comme question » car elle n’est pas à la place de sa mère, elle n’est pas à la place de la personne malade qui va recevoir des traitements lourds et longs.

Pour Odile, le déclic pour aller au combat a été tout simplement l’amour de sa famille. Sa fille bien sûr, mais aussi son mari. Ce dernier, qu’elle qualifie comme étant« un taiseux » a, au moment où le cancer est entré dans leur vie, fait tomber la carapace et a confié à sa femme qu’il ne voyait pas pourquoi il vivrait sans elle. Cette réaction, parmi d’autres, a permis à Odile de trouver la force de se battre. A partir de ce moment-là, c’était parti, Odile voulait et pouvait rentrer en guerre.« C’était ma mère puissance 1 000, je la connais comme ça mais à ce point-là, face à la maladie, à la mort, au cancer… Ça m’a encore plus bluffée. » constate sa fille.

« Aujourd’hui j’ai envie d’aider »

« Mes rencontres pendant les chimios, dans le cadre associatif font que j’ai une relation à l’autre qui est plus ouverte, plus bienveillante. » Une fois les traitements terminés, la vision qu’Odile avait sur la vie a totalement changé. Elle qui vivait pour son travail, pour sa famille et son bien-être ressent un changement de taille : elle a envie d’aider. Odile travaille dans le milieu du bien-être et souhaite lier son métier avec l’épreuve qu’elle a traversée. Aider les personnes malades, leur apporter un peu de bonheur, rendre service… C’est tout ce que souhaite cette dame au grand cœur qui, comme elle le dit si bien, « ma vie a changé parce que j’en profite plus ».

Pour Fanny, voir sa mère malade lui a donné de la force. « Moi aussi en tant que femme, je veux être quelqu’un qui sait affronter ce genre de choses. » La future maman - qui devrait accoucher fin octobre 2019 – souhaite aussi transmettre à sa fille la force et le courage dont a fait preuve sa maman.