Reggae Sun Ska à Pessac : un bus pour sensibiliser les jeunes au mal-logement

Le bus de l"Abbé Road", tournée des festivals de la Fondation Abbé Pierre, fait escale au Reggae Sun Ska de Pessac pour sensibiliser les jeunes au mal-logement en France. A l'intérieur, un petit espace aménagé expose un logement insalubre.

A l'occasion du Reggae Sun Ska de Pessac qui fête ses 20 ans cette année, le bus de la Fondation Abbé Pierre s'est arrêté pendant trois jours pour sensibiliser les festivaliers au mal-logement. Ils sont invités à monter ans le bus pour y découvrir une démonstration de studio "taudis" : un petit espace de 7m2, mal éclairé, sans aération, avec de la peinture qui se décolle des murs et un lit une place.

"On explique aux jeunes qu'il y a 60 000 habitats de ce type en France, explique Mighelina Santonastaso de la fondation. Et que souvent ils habitent ce type de taudis, qui est illégal en dessous de moins de 9m2."

L'espace aménagé comme logement "taudis" dans le bus. © Radio France - Mélanie Juvé

Une équipe de 14 bénévoles et 7 salariés sont là pour informer les festivaliers sur les différentes actions de la fondation."C'est choquant parce qu'il n'y a pas de lumière, c'est bas, le plafond est délabré... avoue Orlyane, festivalière. On se dit qu'on a de la chance !". "Ça fait réfléchir, c'est pas humain de vivre dans un lieu aussi insalubre et petit", ajoute Jessica.

"On est loin de penser que c'est le quotidien d'autant de personnes, on s'en rend pas trop compte" — Julien, festivalier

La fondation rappelle que 4 millions de personnes sont mal logées en France actuellement. Les jeunes de moins de 30 ans font partie des premiers concernés. Après le Reggae Sun Ska, le bus de l'"Abbé Road" ira faire une halte à Rock en Seine et à la fête de l'Huma.