Région Grand Est : quels sont les prénoms les plus donnés ces dix dernières années ?

L'enquête de l'Insee sur les prénoms féminins et masculins les plus donnés en 2020 vient de paraitre. Et ce qu'on peut tirer de cette étude c'est que la tendance régionale suit la tendance nationale, avec deux prénoms latins plébiscités par les nouveaux parents du Grand Est.