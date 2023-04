Région Pays de la Loire Tour : comment suivre les coureurs en Mayenne et où les encourager

Le Région Pays de la Loire Tour arrive chez nous en Mayenne ce jeudi, avec l'arrivée de la troisième étape à Mayenne dans le Nord du département. Après la victoire de Bryan Coquard de chez Cofidis ce mardi et de Erlend Blikra de la formation Uno-X Pro Cycling Team ce mercredi, l'épreuve de ce jeudi reliera Baujé-en-Anjou, dans le Maine-et-Loire à Mayenne. Une étape longue de 197 kilomètres à cheval sur les deux départements.

ⓘ Publicité

Stationnement interdit et limité à Mayenne

À la base les organisateurs souhaitaient une arrivée près du Parc des Expositions mais vu l'état de la structure après l'incendie de novembre 2019, la maire de Mayenne a décidé de ne pas rendre le bâtiment visible, l'arrivée se fera donc sur le boulevard Paul Lintier. Le stationnement est donc interdit entre 8h et 19h ce jeudi dans ce secteur.

Arrivée à Mayenne minimum aux alentours de 16h

Le départ réel se fera à 12h10 depuis Baujé-en-Anjou, à l'est d'Angers puis le peloton prendra la direction de Bazouges-sur-Loir et Cré-sur-Loir en Sarthe avant d'arriver en Mayenne à Saint-Suzanne-et-Chammes aux alentours de 14h ce jeudi. Les coureurs devraient passer la ligne d'arrivée à Mayenne entre 16h38 et 17h05 en fonction de l'allure du peloton.

Il y aura trois cols au programme pour les coureurs du peloton : le Brûlon, la côte de 3e catégorie au kilomètre 53,6, celle de Saint-Denis-d'Orques, là aussi classée en 3e catégorie et la côte du Montaigu, dans les Coëvrons, en 1ère catégorie. Une fois arrivés à Mayenne, les coureurs feront trois boucles de 14,9 kilomètres entre Saint-Fraimbault-de-Prières et Mayenne pour une arrivée sur du plat boulevard Paul Lintier à Mayenne, juste en face du Centre Hospitalier de la commune.

Le profil de la troisième étape du Région Pays de la Loire Tour entre Baujé-en-Anjou et Mayenne. - Capture d'écran dossier de presse organisation

Sur le papier, c'est l'étape la plus difficile et la plus bosselée de l'épreuve, avec donc trois cols et la plus longue avec un peu moins de 200 kilomètres.

50.000 euros à débourser pour accueillir la course

Les villes de départ et d'arrivée ont dû débourser 50.000 euros pour accueillir l'épreuve cycliste . Le maire de Mayenne, Jean Pierre le Scornet, est heureux d'accueillir une arrivée de cette première édition mais si c'était à refaire, il réfléchirait à deux fois. "Aujourd'hui, s'il fallait le décider on prendrait beaucoup plus de temps notamment pour mesurer l'impact financier", explique le maire, "ça reste une épreuve qui est relativement chère, après à la décharge, à la différence des Boucles de la Mayenne ce n'est pas le même modèle économique, là il n'y a pas de caravane pour des raisons écologiques et donc il n'y a pas cette recette-là dont bénéficier les Boucles de la Mayenne". Jean-Pierre le Scornet ne regrette pas du tout, "je suis sûr que les Mayennais sont impatients d'avoir le haut niveau et c'est un relai média important donc en terme de visibilité ça vaut la peine d'être joué".