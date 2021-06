Régionales 2021 : France Bleu donne la parole aux 9 têtes de liste en Vaucluse

C'est la dernière ligne droite avant les élections régionales des 20 et 27 juin en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un scrutin très important pour l'avenir du territoire régional et pour ses habitants (plus de 5 millions). Les électeurs sont appelés aux urnes pour désigner les conseillères et les conseillers régionaux qui les représenteront pendant les 6 prochaines années. Ils auront la main, par exemple, sur l'organisation des transports régionaux, sur la construction et le fonctionnement des lycées, sur la formation, sur l'aménagement du territoire ou encore sur la promotion touristique de notre Région.

Neuf listes se présentent à ce scrutin à l'issue très incertaine si l'on en croit les instituts de sondage. Pour vous aider à faire votre choix, France Bleu a décidé de donner la parole aux 9 têtes de liste départementales.

Liste : Lutte Ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs

Tête de liste régionale : Isabelle Bonnet.

Tête de liste en Vaucluse, Rémy Bazzali : "Il faut arrêter de subventionner le grand patronat et surtout faire payer les milliardaires."

Rémy Bazzali, candidat vauclusien "Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs" pour les élections régionales © Radio France - Daniel Morin

Liste : Le Rassemblement écologique et social

Tête de liste régionale : Jean-Laurent Felizia (PS, EELV, Génération.S, PCF, Mouvement des Progressistes, Génération écologie, Radicaux de Gauche, Gauche Républicaine & Socialiste, Place Publique).

Tête de liste en Vaucluse, Jean-Pierre Cervantes : "Pour chaque décision, nous prendrons en compte les impacts écologiques et sociaux"

Jean-Pierre Cervantes, candidat vauclusien "Le rassemblement écologique et social" pour les élections régionales © Radio France - Daniel Morin

Liste : Un nôtre monde

Tête de liste régionale : Mikael Vincenzi

Tête de liste en Vaucluse : Muriel Barthelemy

Nathalie Dufraisse (3ème sur la liste) : "Notre objectif est de mettre en place la démocratie participative (...) de permettre aux citoyens d'amener leurs solutions"

Nathalie Dufraisse, candidate vauclusienne "Un nôtre monde" pour les élections régionales

Liste : L'écologie au centre

Tête de liste régionale : Jean-Marc Governatori (Cap écologie, Parti animaliste)

Tête de liste dans le Vaucluse, Agnès Piller : "Il faut dégager des moyens financiers pour favoriser l'autonomie alimentaire dans nos territoires"

Agnès Piller, candidate vauclusienne "L'écologie au centre" pour les élections régionales © Radio France - Daniel Morin

