Régionales en Occitanie : quelles sont les propositions des candidats pour l'Occitan ?

Le Conseil constitutionnel a censuré partiellement la loi sur les langues régionales le 21 mai dernier, considérant deux articles comme contraires à la Constitution : celui sur l'enseignement immersif dans le public, et les signes diacritiques dans l'état-civil. Depuis, les défenseurs de l'Occitan comme d'autres langues s'offusquent, ainsi, le 29 mai dernier, environ 200 personnes ont manifesté à Toulouse. France Bleu Occitanie a voulu savoir qu'elles étaient les propositions des candidats aux régionales pour l'occitan.

La promotion des langues régionales dans tous les programmes

Il faut savoir que l'occitan compte 540 000 locuteurs en Occitanie et Nouvelle Aquitaine et la langue est de moins en moins parlée. Ainsi, selon une étude de l'Officie public de langue occitane, 7% des 8000 personnes interrogées disent le parler sans difficulté, soit près de quatre points de moins qu'il y a 10 ans. L'Office considère donc qu'elle est "en sérieux danger d'extinction". Jeudi dernier, dans le Lot, Emmanuel Macron a parlé des langues régionales comme "un patrimoine, comme nos paysages, nos monuments" qu'il "faut reconnaître et préserver", appelant à ne "pas avoir peur de ces langues (qui) n'enlèvent rien à la langue française".

Et de fait, tous les candidats en Occitanie mentionnent la défense des langues régionales, mais souvent avec peu de propositions concrètes. "Nous voulons mettre en valeur le patrimoine", peut-on lire sur le programme du candidat RN Jean-Paul Garraud. " Soutien au développement des langues et cultures régionales pour les faire vivre, faciliter leur transmission et faire éclore de nouveaux potentiels de création", écrit Vincent Terrail-Novès.

La loi sur les langues régionales défendue

La loi sur les langues régionales elle semble faire consensus. Ainsi, Le Républicain Aurélien Pradié, l'a voté en tant que député, même s'il affirmait l'an dernier sur les réseaux sociaux : "La langue de la République c'est le français", s'opposant au renforcement de l'enseignement de l'arabe à l'école. Le candidat assure vouloir développer les 'classes bi-langues' dans les lycées. Cette loi, la socialiste Carole Delga la soutient aussi. Elle a adressé un courrier au président avec les douze autres présidents de Région demander une sécurisation définitive de l’enseignement immersif, c'est à dire l'enseignement uniquement en occitan. Dans les calandretas, on s'inquiète en effet de l'incertitude juridique et de l'avenir après la censure du Conseil constitutionnel.

"L'enseignement immersif ne menace pas la République", abonde la candidate insoumise Myriam Martin, qui voudrait tout de même des cours dans le public, plutôt que des écoles privées. Antoine Maurice, le candidat EELV aimerait lui revoir les conventions Région-rectorat pour développer des enseignements du primaire au lycée. Mais c'est sans surprise la liste de Jean-Luc Davezac, soutenue par Jean Lassale, qui en parle le plus dans son programme -et jusque dans son nom de liste : Bastir Occitanie-, s'offusquant que "seulement 2% des lycéens de la région aient des cours en occitan." Les régionalistes demandent, aussi davantage de reportages en occitan dans les médias. (A France Bleu Occitanie, tous les dimanches à 12h, retrouvez notre émission en occitan Conta Monde)

Des signalétiques en Occitan

Autre proposition qui revient, dans le programme de Carole Delga et Vincent Terrail-Novès notamment : des signalétiques bilingues dans les transports en commun. Celui qui mène la liste "Nouvel élan pour l'Occitanie", promet également des référents occitans dans les différentes commissions de la Région. La socialiste candidate à sa réélection souligne de son côté qu'elle a signé une convention interacadémique de 2017 en partenariat avec l’Office Public de la Langue Occitane, pour fixer les modalités d’enseignement de l’Occitan ; établi des conventions particulières, avec les académies de Montpellier et de Toulouse, ou encore établi un partenariat avec l’Office Public de la Langue Occitane et le Centre international de recherche et de documentation occitane (CIRDOC-Institut Occitan de Cultura), sorte de médiathèque occitane.