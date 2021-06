Régionales Grand Est : des Thionvillois divisés sur leur participation au vote ce dimanche

Les Mosellans sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire leurs représentants aux deux conseils : départemental et régional. Entre dégoût de la vie politique et détermination à exercer leur droit citoyen, des Thionvillois sont partagés.

Les Mosellans doivent voter pour le premier tour des élections départementales et régionales ce dimanche, alors que le précédent scrutin avait été marqué par une forte abstention. À Thionville, les habitants se partagent entre citoyens décidés ou désabusés.

Le précédent scrutin avait été marqué par un taux d’abstention de 52% au premier tour. La crise sanitaire aura-t-elle rapproché les enjeux locaux du cœur des préoccupations des Mosellans ?

Certains sont déterminés à exercer ce droit citoyen : « C'est un droit que j'ai, donc je compte bien donner ma voix ! » détaille Catherine , qui n'a pas encore précisé son choix de vote. « Je consulterai les programmes le jour J et je verrai en fonction », ajoute-t-elle.

D'autres sont moins enthousiastes sur les options, mais participeront au scrutin comme à chaque élection. « Je suis démocrate » précise laconiquement cet autre Thionvillois, qui ira voter.

La crainte des conséquences de l'abstention mobilise également les citoyens. « J'irai voter parce que si on y va pas, le Rassemblement national a de grandes chances de l'emporter. L'abstention, ça commence à faire beaucoup », explique Pascal.

Dégoût de la vie politique

Fabrice, lui, reconnait s'abstenir depuis toujours. « Vous savez quoi ? J'ai travaillé sous Mitterrand, Chirac, Hollande, Sarkozy, Macron. Ma vie n'a pas changé ! » explique-t-il en souriant.

Un peu plus d'amertume chez Franck : « Non, je ne voterai pas, je suis déçu par les politiques. Il n'y a plus de parole, on nous promet toujours des choses et rien n'est jamais tenu. Je ne suis pas prêt d'aller revoter »

Déconfinement et lassitude

Le déconfinement et la météo pourraient avoir un rôle à jouer, selon Brigitte, qui ira voter : « Je n'ai pas le choix, mon mari tient un bureau de vote ! exprime-t-elle dans un rire. Je pense qu'il y aura beaucoup d'abstention. En plus ce jour-là, c'est la fête des papas, et si en plus il fait beau alors là c'est foutu. »

S'il est « très important d'aller voter » pour Ahmet , qui travaille dans la restauration, il reconnait aussi qu'« en ce moment il y a aussi mieux à faire. On a été bloqués pendant très longtemps et là tout le monde a envie de profiter de la terrasse, du soleil », avoue-t-il.

Corinne, elle, se décidera en dernière minute, selon le contexte : « Je ne sais pas. Si j'ai le temps j'irai, sinon j'irai pas. Tout dépend de la queue qu'il y aura dans les bureaux de vote ».

