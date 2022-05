Règlement des piscines à Grenoble : suivez la journée du conseil municipal

Un conseil municipal tendu et attendu. Ce lundi 16 mai, à 15h, le règlement intérieur des piscines grenobloises sera débattu par les élus de la ville. Le sujet au coeur du sujet est brûlant, celui du burkini, ce vêtement de bain pour les femmes musulmanes, couvrant l'essentiel de leur corps. Avec la modification du règlement intérieur, et même si le mot burkini n'est pas mentionné, il sera de fait autorisé. Eric Piolle, maire de Grenoble, interrogé par France 2, répond : c'est un "non-sujet". S'il souhaite modifier le texte, c'est, dit-il, pour lever des interdits vestimentaires. "C'est très récent les restrictions des maillots de bain dans les piscines. À Grenoble c'est 2012 et c'est une injonction qui a été posée, sur le corps des femmes. À la piscine, la loi de 1905 s'applique, il n'y a pas de question de laïcité, vous pouvez exprimer vos convictions comme vous pouvez le faire dans la rue".

Le ministre de l'Education Nationale, Jean-Michel Blanquer, critique la "provocation" d'Eric Piolle. L'opposition, elle, s'étrangle. Alain Carignon, ancien maire de Grenoble, aujourd'hui conseiller municipal (LR) de la ville, se dit "navré par Eric Piolle, qui divise la ville et donne une image détestable d'elle à l'extérieur. Grenoble n'est pas la ville du burkini ! Les Grenoblois ne laisseront pas faire. A l'heure où en Afghanistan, les talibans imposent la burqa, Eric Piolle ne fera croire à personne que c'est une conquête des femmes de pouvoir revêtir le burkini dans les piscines municipales." Le groupe d'opposition mené par Alain Carignon, qui va demander le retrait du texte ou à défaut, sa soumission à un référendum, sera aussi présent au rassemblement, prévu à 14h30 (juste avant le conseil municipal), aux côtés des Jeunes LR 38, rue Malakoff, pour dire non au burkini. Et Laurent Wauquiez, le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a déjà menacé le maire de Grenoble de couper les subventions en cas, dit-il, de "soumission à l'islamisme" via l'autorisation du burkini.

Piolle attaqué par sa propre majorité

Mais le maire de Grenoble le sait, il n'est pas critiqué uniquement par ses adversaires politiques. Au sein de sa majorité également, les dissensions font surface, et tous les élus ne voteront pas le texte. L’adjoint aux Finances Hakim Sabri et la conseillère municipale déléguée Salima Djidel se sont déjà érigés en porte-paroles des élus frondeurs, dans un communiqué révélé par Le Dauphiné Libéré. Ils y utilisent volontairement l'orthographe "burquini" et non "burkini", pour rattacher à la burqa. "Depuis 2017, la question du burqini fait régulièrement l’objet de polémiques sans qu’aucun consensus ne se dégage. Cette délibération suscite depuis des semaines des débats clivant et souvent caricaturaux. Le fait est : l’autorisation du port du burqini divise les Grenoblois, divise les musulmans, divise l’arc humaniste que nous avons rassemblé autour du projet de « Grenoble en commun »", écrivent-ils.

Le préfet de l'Isère a également réagi, annonçant des poursuites judiciaires si jamais la modification du règlement devait être adoptée. "Cette délibération, dont l’objectif manifeste est de céder à des revendications communautaristes à visées religieuses, paraît contrevenir au principe de laïcité posé par la loi de 1905 ainsi qu’aux dispositions de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Le maire, dans le cadre de ses compétences, s’il doit garantir la liberté religieuse de ses administrés, doit également s’assurer du respect de ces règles. Ainsi, conformément aux instructions qu’il a reçues du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, le préfet de l’Isère saisira le tribunal administratif de Grenoble en cas d’adoption de cette délibération par le biais d’un référé laïcité en vue d’en obtenir la suspension, en complément du déféré d’annulation."

Face aux tensions générées par ce sujet, Eric Piolle a décidé de fermer ce conseil municipal au public, et de faire un vote à bulletin secret, là encore au grand dam des autres groupes. Le conseil sera tout de même diffusé sur la chaine YouTube de la ville de Grenoble.

Suivez ce conseil municipal du 16 mai