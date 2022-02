Réglementation Airbnb à Bordeaux : un impact difficile à mesurer sur le marché immobilier, selon un géographe

En 2018, la mairie de Bordeaux faisait partie des municipalités précurseurs en termes de réglementation anti-Airbnb : elle limite le nombre de jours de location courte durée à 120 par an, pour les propriétaires. En quatre ans, 4 000 logements seraient ainsi revenus sur le marché traditionnel de la location selon la Ville. Mais Victor Piganiol, doctorant en géographie, nuance cette affirmation : le lien de cause à effet "n'est pas si simple que ça" à établir selon lui, car il résulte d'une banale soustraction entre le nombre de logements disponibles sur Airbnb en 2018 et celui fin 2021. Or, la pandémie de coronavirus a "elle aussi perturbé le système Airbnb", souligne Victor Piganiol.

L'épidémie a conduit certains hôtes Airbnb à se retirer temporairement de la plateforme, face à l'absence de touristes étrangers, notamment. Une fois les frontières rouvertes et les restrictions levées, "ces hôtes pourront ré-inonder le marché local", anticipe-t-il. Victor Piganiol reconnaît qu'il est "très compliqué" de mesurer concrètement l'impact de ces réglementations anti-Airbnb. Se pose notamment la question de la méthodologie : pour être précis, il faudrait mener une enquête auprès de milliers d'hôtes. Et si la plateforme de location entre particuliers est la cible de nombreuses attaques pour son impact néfaste sur le marché immobilier, elle présente aussi de nombreux avantages selon le spécialiste : "démocratisation du tourisme", "éclatement des flux touristiques" en davantage de points de la ville, "recettes pour l'économie locale".