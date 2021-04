Règles des 10 km : "Les policiers ne se promènent pas avec des décamètres" (Rudy Manna du Syndicat Alliance)

À partir de ce samedi 3 avril, les déplacements dans tous les départements de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et partout en France seront limités à une distance de 10 kilomètres autour de son domicile et l'attestation ne sera obligatoire en journée que pour les déplacements au-delà de 10 km. Une nouvelle restriction synonyme de nouvelle mission pour les forces de l'ordre et le syndicat Alliance estime que cela va être très compliqué de contrôler les automobilistes.

C'est extrêmement difficile à mettre en application vous comprenez bien que les policiers ne se promènent pas avec des décamètres...Quand on va nous donner l'adresse si elle a changé sur la carte d'identité ça va être compliqué d'évaluer le nombre de kilomètres. C'est encore une règle supplémentaire un peu farfelue ! (Rudy Manna, Syndicat Alliance)

Les déplacements interrégionaux seront interdits sauf motif impérieux. Dernière occasion pour se déplacer d’une région à l’autre : ce week-end de Pâques. Emmanuel Macron a annoncé une tolérance avant l’application des limitations de déplacements, pour ceux qui souhaitent s’isoler ailleurs du lieu actuel d'habitation. Des mesures inapplicables estime Rudy Manna : "toutes ces règles elles sont faîtes souvent en dépit du bon sens, souvent par des gens qui sont dans des bureaux et qui ne comprennent rien au travail des policiers et surtout au travail des voies publiques donc comme d'habitude les policiers vont s'adapter aux difficultés du terrain et vont faire au mieux pour gérer à nouveau ce confinement".

Vaccinés fin avril

Rudy Manna estime aussi que les policiers prennent des risques tous les jours depuis le début de l'épidémie, qu'ils sont en première sans être suffisamment protégés et que la vaccination tarde beaucoup trop. Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi soir que les fonctionnaires de police pourraient avoir accès à la vaccination d'ici à fin avril.