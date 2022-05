Un jour de congé par mois pour des règles douloureuses chez Marédoc, à Frontignan

C'est une des rares en France à mettre en place cette mesure. L'entreprise Marédoc, située à Frontignan, instaure un congé menstruel depuis le mois d'avril pour ses salariées souffrant de règles douloureuses. Le producteur de coquillages emploie vingt-trois salariés, dont une dizaine de femmes. Le congé est entièrement pris en charge par l'entreprise. Une salariée en a pour l'instant fait la demande.

Entièrement pris en charge

Dans l'usine, très humide, Meriem porte des sacs remplis de crabes pour les ranger dans les frigos. Elle travaille ici depuis 14 ans. Pour la première fois, elle a pu bénéficier d'un après-midi de congé parce qu'elle avait ses règles. "Ca m'a fait du bien. Le lendemain, ça allait beaucoup mieux, j'ai repris plus sereinement le travail, surtout pour une meilleure production. Des fois c'est pas très confortable pour une femme d'avoir ses règles, d'avoir un boulot où il y a beaucoup de bruit et d'humidité. C'est pas facile tous les jours."

Le lendemain ça allait beaucoup mieux, j'ai repris plus sereinement le travail. - Meriem, une salariée

Ca n'a pas non plus été facile pour Christelle. Elle travaille à l'étage, assise à son bureau. "J'ai de l'endométriose, mais j'aurais bien aimé par le passé, quand j'avais de grosses crises, bénéficier de ce congé là." Pour la commerciale, cette mesure est un grand pas en avant pour les femmes. "On va vers la qualité de vie des femmes au travail. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent en silence. je trouve que c'est une bonne chose."

Une avancée pour les femmes

C'est le directeur, Yoann Archimbeau, qui a eu l'idée il y a quelques temps. Il s'est inspiré du projet de loi en cours pour le congé menstruel en Espagne. "On s'est rendus compte que c'était une vraie valeur ajoutée pour nos équipes de collaboratrices. C'est vraiment pour les valoriser elles et leur donner l'opportunité d'être dans des conditions bien plus sympathiques qu'auparavant." Pour en bénéficier, il suffit de faire la demande auprès de Flora, une des salariées. "On pense que c'est plus facile de s'adresser à une femme plutôt qu'à moi directement pour des questions d'intimité, ajoute Yoann Archimbeau. Après, elle nous fait remonter les besoins d'absence, et nous on s'adapte."

Pour l'instant, les femmes ne peuvent bénéficier que de huit heures par mois. Mais le directeur pourrait peut-être, à l'avenir, aller plus loin.

