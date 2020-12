Règles plus souples dans les Ehpad : entre soulagement et appréhension en Lorraine

Visites "plus conviviales" et sorties dans les familles autorisées : le gouvernement a assoupli ses recommandations à destination des Ehpad pour les fêtes de fin d'année (photo d'illustration)

Elle a lancé la pétition "Noël déconfiné des résidents en Ehpad". La Nancéienne Chantal Billant se réjouit à l'idée d'accueillir chez elle sa maman de 92 ans. "Ça fait plusieurs années qu'elle nous dit : "c'est mon dernier Noël". Je n'ai pas trop envie de savoir qu'elle a passé son Noël toute seule avec son mini-sapin dans sa chambre et son petit morceau de bûche. Etre avec nous, même une heure, c'est précieux pour tout le monde", confie-t-elle. Tout en reconnaissant que les mesures d'assouplissement prises par le gouvernement mettent les directeurs d'Ehpad "sur un fil, vraiment".

Le nouveau protocole qui s'applique à compter de ce mardi 15 décembre et jusqu'au 3 janvier autorise les sorties des résidents dans les familles et des visites "plus conviviales". A leur retour dans l’établissement, les aînés devront réaliser un test et ne pourront pas participer aux activités collectives pendant sept jours. Il n'empêche, Luc Livet, directeur de l'Ehpad "Le Châtelet" à Remiremont et représentant dans les Vosges de l'Association des Directeurs au service des Personnes Âgées (AD-PA), nourrit des craintes :

C'est vrai que c'est bon pour le moral, enfin des retrouvailles pour Noël ! Et en même temps, c'est l'inquiétude de voir des personnes sortir, aller manger en famille et ramener potentiellement le virus. On sait que certaines familles ne sont pas prudentes - Luc Livet

"C'est aux familles d'être dignes de la confiance que l'Ehpad peut leur faire", insiste Chantal Billant. "Je comprends la réticence des directeurs d'Ehpad, ils sont en équilibre entre la responsabilité énorme qui est la leur et ce besoin des personnes âgées et des familles de se retrouver."

Laurence, elle, a tranché. Elle se refuse à faire sortir de l'Ehpad "Les Sablons" à Pulnoy sa mère bientôt centenaire. "Même si je porte le masque, je peux être porteuse du virus sans le savoir et le transmettre à maman. Je crois que je m'en voudrais toute ma vie. Je préfère me priver de sa présence à la maison plutôt que de commettre ça."