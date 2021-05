Règles sanitaires : la préfecture de l'Isère maintient les mesures concernant masques et consommation d'alcool

Alors que ce 19 mai nous a permis de retrouver, terrasses, commerces "non essentiels" et cinémas, la préfecture de l'Isère rappelle que nous n'en avons pas fini avec la crise sanitaire et maintient notamment le port du masque en extérieur dans la plupart des communes du département.