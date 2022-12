Régulation aux urgences de Dordogne : l'activité "augmentée de 10%" à l'hôpital privé Francheville

A Périgueux, en l'absence de son unique médecin urgentiste, l'hôpital privé Francheville a dû lui aussi réguler l'accueil de ses urgences le jour de Noël, ce dimanche 25 décembre jusqu'à lundi matin. Pour la première fois en Dordogne, on ne pouvait pas se rendre directement aux urgences dans quatre établissements du département. Dans les hôpitaux de Périgueux, Bergerac et Sarlat et donc à l'hôpital privé Francheville.

Une première pour Francheville

Faute de médecins urgentistes, voire de lits dans les services pour l'hôpital de Périgueux, les hôpitaux de Périgueux, Bergerac et Sarlat filtrent l'accueil de leurs urgences quand la situation est tendue, et d'autant plus en ce moment avec le Covid, la grippe et la bronchiolite. Dans ces cas-là, les patients doivent obligatoirement composer le 15, qui les oriente en fonction de la gravité de leur état. L'hôpital privé Francheville a lui aussi dû filtrer l'entrée de ses propres urgences dans la journée du dimanche 25 décembre, jusqu'à lundi matin. C'était la toute première fois. Son unique médecin urgentiste était absent, et l'hôpital n'a pas trouvé de remplaçant.

Mais quand les hôpitaux publics "régulent" leurs urgences, les patients se tournent vers les hôpitaux privés. L'hôpital Francheville voit donc l'activité de son service d'urgence augmenter, explique Christine Perrier, la responsable du service des urgences : "Ca augmente de 10% à peu près notre activité, avec un seul urgentiste qui doit régler et modérer cette activité. Le délai d'attente s'allonge, les soins sont plus compliqués pour le médecin, les paramédicaux, et surtout pour les patients".

Il manquerait 260 urgentistes dans la région

Le directeur de Francheville comprend malgré tout la mise en place d'un système de régulation dans les hôpitaux publics. Faute d'un nombre suffisant de praticiens, il n'y a pas trop le choix, reconnait Pierre Malterre : "On essaie tous de faire du mieux possible pour que tous les patients soient pris en charge de la meilleure des manières. On compte sur les pouvoirs publics pour trouver des solutions. La principale difficulté aujourd'hui, c'est de former beaucoup plus de professionnels pour répondre aux besoins de la population".

La Dordogne n'est pas le seul département de Nouvelle Aquitaine à souffrir de cette situation. Il manquerait dans la région "autour de 260, ce qui n'est pas un petit chiffre, mais sur tous les territoires. Même la Gironde connaît aujourd'hui des difficultés qui amènent les hôpitaux à réguler les entrées", selon Pierre Malterre : "Le service d'urgence est une mission de service public, on est là pour ça, c'est notre vocation et on le fait de la meilleure des manières. Ce qu'on souhaiterait, c'est disposer de plus de professionnels, pour avoir l'assurance qu'on ne connaisse pas ou peu la crise qu'on vit aujourd'hui".