"Réguler la présence de l'ours dans les Pyrénées est impossible" selon le directeur d'une association

Photo d'illustration d'un ours brun des Pyrénées

"Je trouve ces propos consternants. C'est complètement en décalage avec la réalité et les obligations", déclare Alain Reynes. Le directeur de l'association Pays de l'ours - Adet réagit à la demande de Christine Tequi, la présidente du département de l'Ariège de "réguler" la population d'ours. "Ce n'est pas possible que ce soit en les tuant ou en les abattant. L'ours brun des Pyrénées est une espèce protégée et vous n'avez pas le droit d'y toucher", affirme ce militant pro-ours.

"Le seul cas où un ours peut être abattu c'est quand il montre un comportement dangereux", ajoute-t-il. Ces cas particuliers sont réglementés de manière très précise. L'ours brun des Pyrénées est en effet protégé par plusieurs textes législatifs comme la convention de Berne au niveau international ou encore le code de l'environnement en France.