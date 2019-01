Réhabilitation de 258 appartements aux Couronneries à Poitiers

C'est un nouveau programme national de renouvellement urbain qui débute pour la résidence Cassiopée dans le quartier des Couronneries. 258 appartements vont subir un sacré coup de jeune. Il s'agit d'offrir plus de confort pour les locataires et sans augmentation des loyers.

Poitiers, France

A quoi vont ressembler les prochains appartements rénovés du quartier des Couronneries à Poitiers ?

Le nouveau programme national de renouvellement urbain dans ce quartier populaire concerne 258 appartements de la résidence Cassiopée (T1, T3 et T4). Sortis de terre à la fin des années 60 (1967 et 1968), ces bâtiments avaient déjà fait l'objet de travaux importants dans les années 90 : isolation, rénovation des ascenseurs et des halls d'entrées.

Cette fois il s'agit du confort des locataires avec des pièces de vie plus agréables, avec des équipements plus modernes et plus adaptés (fini les baignoires place aux douches)

exemple des nouvelles salles de bain © Radio France - Vincent Hulin

Le coût de l'opération s'élève à 7,2 millions d'euros mais sans augmentation des loyers.