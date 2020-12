Reims : 230 enfants sont accueillis en centre de loisirs pendant les vacances de Noël

Pendant les vacances de Noël, 5 centres de loisirs accueillent des enfants à Reims. Au programme : jeux, activités manuelles et sportives, pour le plus grand plaisir des petits comme des grands.

Assise dans le gymnase de l'école élémentaire de l'Hippodrome à Reims, Chahinez, 8 ans, est entourée de ses copines et de ses copains. Elle a passé une super journée : "Ce matin, j'ai joué avec mes amis en arrivant, puis j'ai fait un peu de coloriage et après, on a joué aux chaises musicales !"

Au total, 230 enfants sont accueillis dans les cinq centres de loisirs de la ville de Reims. Les enfants ont entre 3 et 15 ans et sont répartis en petits groupes dans les écoles qui servent de centres de loisirs. Parmi eux, Christophe, 5 ans et demi, est ravi : "Ici, on fait plein d'activités et j'ai même joué à deux sortes de Lego !"

Porter le masque en permanence dès 6 ans

Pour les plus grands, des jeux, des activités manuelles et sportives sont organisées. Ce matin, les enfants jouent au basket. Fadwa n'avait jamais essayé ce sport avant aujourd'hui et elle est ravie d'être là : "Quand tu restes à la maison, soit tu regardes la télé, soit tu ne fais rien... Alors qu'ici, tu peux découvrir plein de choses et te faire des amis."

Avec les conditions sanitaires actuelles, les enfants de plus de 6 ans doivent porter un masque en permanence, ce qui est parfois compliqué pour les plus jeunes d'entre eux. Johan Juppin est animateur à Reims pendant les vacances : "Ils arrivent avec un masque sur eux et on le leur change après le déjeuner", explique-t-il, "ça n'est pas facile, même pour nous, donc on leur explique les gestes barrières, la distanciation physique, et ils s'y font rapidement."

Les centres de loisirs de Reims seront ouverts jusqu'à la fin du mois de décembre 2020.