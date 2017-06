Reims accueillera la Coupe du monde féminine de foot en 2019

Après des mois d'attente, la liste des neuf villes hôtes de la Coupe du monde féminine de foot a été dévoilée ce mercredi et Reims en fait partie. "Je suis fier et heureux", dit le maire de la ville Arnaud Robinet.

La Fédération Française de Football a annoncé la liste des villes qui accueilleront les rencontres de la prochaine Coupe du Monde Féminine de la FIFA, en 2019. Sur les onze villes qui étaient en lice, neuf ont été retenues : Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris (Parc des Princes), Reims, Rennes et Valenciennes. Seules les candidatures de Nancy et Auxerre ont été recalées. "Le choix n’a pas été facile", explique dans un communiqué le Président de la FFF, Noël Le Graët. "Le football féminin est en plein essor, notamment en France. Ce sera une réussite sportive et populaire, j’en suis persuadé."

"Je suis fier et heureux", réagit le maire de Reims

Vingt-quatre nations participeront à cette compétition qui attirera sans aucun doute de nombreux visiteurs. Les rencontres auront lieu au stade Auguste Delaune et le maire de Reims précise qu'hormis quelques aménagements en tribune de presse, aucun travaux ne sera nécessaire puisque les infrastructures existent déjà. Les seuls investissements prévus par la mairie seront pour communiquer autour de cet événement. "Il faudra habiller la ville aux couleurs de cette Coupe du monde pour en faire une fête populaire", précise Arnaud Robinet. "La ville de Reims saura en faire un événement spectaculaire" , ajoute-t-il, avant d'évoquer les retombées économiques chez les commerçants, mais aussi en terme d'image pour la ville.