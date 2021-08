Reims : au milieu des terrasses, une centaine de manifestants pique-niquent contre le pass sanitaire

Plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées mercredi soir sur la place d'Erlon à Reims pour un "pique-nique géant". L'objectif était d'afficher leur opposition au pass sanitaire, indispensable pour manger sur les terrasses situées à quelques centimètres des manifestants.

C'est une image pour le moins insolite. Au milieu des terrasses de la place d'Erlon à Reims, plus d'une centaine de personnes se sont installées hier soir pour pique-niquer. Rassemblement organisé pour protester contre le pass sanitaire avec cette fois ni pancartes, ni slogan mais l'envie d'être visible et de proposer autre chose que la manifestation, désormais traditionnelle, du samedi.

Pique-nique anti-pass ce mercredi à Reims © Radio France - Sophie Constanzer

"Il y a eu beaucoup de demandes sur une diversification d'actions. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties en vacances et qui sont demandeuses d'actions comme celle-ci. Puis il y a des gens qui sont là depuis le début et qui voulaient se rencontrer, discuter parce que lors des manifestations ça peut être compliqué de discuter", explique Guillaume, l'un des organisateurs du pique-nique, dans le mouvement rémois depuis le début. Une nouvelle manifestation est prévue ce samedi après-midi à Reims, pour la septième semaine consécutive. Samedi dernier, elle avait rassemblé plus d'un millier de personnes.