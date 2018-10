Durant deux jours, quatre détenus en fin de peine participent à l'entretien des cimetières. C'est la troisième année que la Ville et la maison d'arrêt de Reims organisent cette opération. Objectif donnant-donnant : nettoyer les tombes de victimes civiles et se revaloriser.

Reims, France

Pour la troisième année consécutive, ces mardi 30 et mercredi 31 octobre, des détenus de la maison d'arrêt de Reims se sont occupés de cimetières, celui de la Neuvillette et de l'Avenue de Laon. Le but est de nettoyer les tombes de victimes civiles de guerre, mais cela va plus loin.

Un retour vers la société

Direction le vieux cimetière de la Neuvilette, où se trouvent des tombes des années 1700. Certaines stèles portent une petite cocarde, en hommage aux morts de la première et seconde guerre mondiale. Ce mardi, malgré la pluie, quatre volontaires arrivés en véhicule pénitentiaire ont frotté, désherbé et planté dès 9h du matin.

Pour certains, c'était leur première permission. Sylvester, 27 ans, ne dira pas combien, mais cela fait un petit bout de temps qu'il n'a pas mis le nez dehors.

En brossant une petite stèle blanche, Sylvester est interpellé par une inscription : "Petit ange au ciel". "Vu la taille de cette tombe, ça doit être un bébé. Il a l'air tout seul le petit, je suis content de nettoyer sa tombe," explique le détenu.

Sylvester a frotté, désherbé et remplacé le gravier de cette petite tombe blanche © Radio France - Sophie Allemand

Ces morts, ce sont des gens qui n'ont personne, pas de famille pour s'occuper d'eux. Je pense que c'est aussi bénéfique pour eux que pour nous. On est ému, c'est important la mémoire de nos morts. Surtout quand on est détenu, peut-être qu'une bonne action peut en remplacer une mauvaise. Je suis content d'être là, sincèrement - Sylvester, détenu, 27 ans

À 17h, il sera de retour à la maison d'arrêt. Deux gardiens les entourent mais ce n'est pas une surveillance, c'est une "permission accompagnée" selon Joël Bigayon, directeur de la maison d'arrêt.

"Cela leur permet de reprendre confiance en eux, de se réintégrer dans la société, mais aussi de donner une meilleure image du système pénitencier," explique ce dernier. L'intérêt est de faire ressortir les détenus en fin de peine, lorsque ceux-ci se montrent respectueux et motivés.

Mais aussi un service rendu à la société

Avec l'automne, les feuilles qui tombent en masse et les personnes qui viennent voir les défunts durant la Toussaint, l'opération tombe à pique. C'est donnant-donnant, ils perfectionnent le travail des agents des espaces verts.

Des détenus étaient déjà venus au cimetière de la Neuvilette deux ans plus tôt. Un succès, d'après Dominique Cellier, conservateur du cimetière de la Neuvilette : "on est vraiment content de les accueillir et du travail qu'ils effectuent. Il font vite et bien."

Motivés, les détenus perfectionnent le travail de la ville © Radio France - Sophie Allemand

La remise en peinture n'a pas pu se faire à cause de la pluie, une deuxième date sera peut-être prévue avec le service pénitentiaire. La ville souhaite aussi développer ce projet, avec plusieurs opérations par an.