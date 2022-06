Reims : deux apprentis coiffeurs récupèrent vos cheveux pour les personnes atteintes de cancer

Noé et Charlotte sont en deuxième année de bac pro coiffure à l'école Sylvia Terrade à Reims. Pour leur projet de fin d'année, ils proposent de couper vos cheveux gratuitement, en échange ils les récupèrent et les envoient à une association qui fait des perruques pour les femmes atteintes de cancer.

À l'école de coiffure Sylvia Terrade à Reims, Noé et Charlotte, étudiants en deuxième année de bac pro ont décidé de se lancer dans une opération solidaire pour leur projet de fin d'année. Une coupe gratuite, et en échange, ils récupèrent vos cheveux pour les donner à une association, Solidhair, qui réalise des perruques pour les femmes atteintes de cancer ou de pelade.

Il y a tout de même quelques conditions à respecter. "Les mèches de cheveux que l'on conserve doivent faire au moins 25 centimètres, détaille Noé. Et surtout, il ne faut aucune coloration, même les colorations naturelles ne marchent pas."

Les deux étudiants attendent plus de clients

"C'est un très beau projet, explique Elise Couilliet professeure de coiffure. Mais on aimerait qu'il y ait plus de monde." Pour l'instant, Noé et Charlotte n'ont reçu que trois personnes. Mais la démarche des deux étudiants répond quand même à une certaine demande à en croire Noé : "L'une des trois clientes voulait faire un don de cheveux depuis quelque temps déjà. Elle a vu notre annonce et a pris rendez-vous immédiatement."

Leur opération a commencé le 23 mai et se termine ce vendredi 10 juin.