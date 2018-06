Reims, France

C'était une promesse de campagne d'Arnaud Robinet, la ville de Reims devait avoir sa grande salle événementielle, son aréna, capable de recevoir d'importantes manifestations. Ce sera normalement chose faite en octobre 2021, date à laquelle doit être livrée cette future aréna. Le maire de Reims et la présidente du Grand Reims Catherine Vautrin ont conjointement présenté ce lundi les photos du projet dessiné par le cabinet d'architectes Wilmotte et Associés, en présence de la future société exploitante GL events.

Le contexte urbain © Radio France - Sophie Constanzer

La future grande salle événementielle pourra contenir jusqu'à 9000 places

La salle, dessinée par le cabinet Wilmotte et Associés, pourra accueillir jusqu'à 9000 personnes pour des spectacles et des concerts. En configuration sportive pour les matchs de basket du Champagne Châlons Reims basket (CCRB), la salle aura une capacité de 5500 sièges. La grande salle événementielle est l'un des volets du projet Reims Grand Centre présentés cet après-midi, qui va transformer la friche de l'ancien site Sernam.

Plus de 75 millions d'euros investis sur 3 équipements

On apprend que le groupe Eiffage, candidat pressenti pour la délégation modernisera aussi le parc des expositions et le centre des congrès. Un investissement global de plus 75 millions d' euros -dont 20 millions pour le parc des expositions-. Des coûts qui seront amortis sur 25 ans, précise la ville de Reims pour un paiement moyen annuel de 5,7 millions d'euros. Les trois équipements rémois seront gérés par GL events. Organisateur d'événements, et spécialisé dans la gestion d'espaces, GL events gère un réseau de quarante salles en France et à l'étranger. Reims s'ajoutera donc à la liste.