Reims : le champion du monde de handball Thierry Omeyer coache les enfants hospitalisés

Une fois les meubles repoussés contre les murs, la salle d'attente de l'hôpital des enfants du CHU de Reims change de fonction : elle devient soudain un terrain de sport. Deux cages de but sont installées, et au milieu, du haut de son mètre 92, l'Alsacien Thierry Omeyer guide les enfants.

L'ancien champion du monde et ex-gardien de l'équipe de France de handball participe ce lundi 12 juin à la Tournée du sport à l'hôpital, un événement organisé par l'association Premiers de Cordée . "On prend la balle et on fait tourner autour de la taille", explique l'athlète alsacien au moment de l'échauffement, avant de guider ses élèves dans les premiers exercices.

Ses élèves, ils sont une belle dizaine, de tous âges. Certains ont des pathologies lourdes, d'autres sont hospitalisés juste pour quelques heures. Quelques-uns arrivent en fauteuil roulant ou avec leur perfusion. Tous sont accueillis avec bienveillance par l'athlète.

Changer les idées des enfants

"Avance encore un peu", conseille Thierry Omeyer à Mathis, un jeune garçon très motivé qui se met d'emblée dans la cage de but. "J'essaie de leur faire découvrir la pratique du handball, raconte le joueur, et qu'ils se dépensent un peu , qu'ils s'amusent tout simplement !"

Tout près de lui, Mathis est ravi : le temps de quelques heures, il oublie qu'il est à l'hôpital grâce au sport. Et surtout, c'est un plaisir pour lui d'échanger avec un champion : "Tu te dis que ce n'est pas des bêtises ce qu'il te raconte, parce qu'il est pro !"

Léna, "11 ans demain", a l'habitude de venir au CHU pour subir des piqûres et des examens médicaux : "A l'hôpital, on s'ennuie souvent, donc c'est bien ce genre d'activité." "C'est chouette", acquiesce Thaïs. Juste à côté, Jasmine, 17 ans, ne cache pas son sourire. Elle vient régulièrement depuis ses huit ans à l'hôpital pour divers problèmes de santé, et après tant de séjours, elle se réjouit : "C'est beau de voir l'entraide comme ça, on voit qu'il y a de l'acceptation, tout le monde peut participer, les petits, les grands, ceux qui ont une mobilité réduite..."