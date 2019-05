Reims : environ 600 manifestants pour le 1er mai

Reims, France

CGT devant, autres syndicats et partis d'extrême-gauche juste derrière, une cinquantaine de gilets jaunes au milieu... La manifestation hétéroclite, du 1er mai, ce mercredi, à Reims, a rassemblé environ 600 personnes, soit deux fois plus que l'an dernier.

#1erMai : A Reims, la CGT devant le cortège puis Sud, Lutte Ouvrière, des gilets jaunes, des drapeaux français, des slogans qui se mélangent... Et la manifestation qui marche dans le calme. pic.twitter.com/pYdX4BKbSC — France Bleu Champagne-Ardenne (@fbleuchampagne) May 1, 2019

Et, ce mercredi, tout le monde s'est accordé à dire que ce 1er mai n'était pas tout à fait comme les autres, avec le mouvement des gilets jaunes, qui dure depuis le 17 novembre, avec certaines revendications similaires à celles des syndicats. Les slogans se sont mélangés, "L'Internationale", répondant aux chansons hostiles à Emmanuel Macron, entendues tous les samedis.

Par contre, les groupes ne se sont pas trop mélangés, et la manifestation s'est en tout cas déroulée dans le calme, en suivant l'itinéraire prévu, une boucle partant et arrivant maison des syndicats, et passant par la place Royale et la place d'Erlon. Les derniers manifestants, en majorité des gilets jaunes se sont dispersés peu avant midi.

A #Reims, la manifestation du #1ermai, après un tour dans le centre-ville, revient vers la maison des syndicats, fin prévue du cortège. pic.twitter.com/HLoqkZgyMj — France Bleu Champagne-Ardenne (@fbleuchampagne) May 1, 2019

A Charleville-Mézières, environ 200 personnes ont défilé. Il y avait aussi des rassemblements à Châlons-en-Champagne, Épernay et Vitry-le-François.