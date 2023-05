Reims et Tchernihiv en Ukraine signent un partenariat au long cours

C'est un partenariat déjà largement amorcé qui a été concrétisé ce lundi 8 mai. A l'occasion des journées internationales de Reims, la ville de Reims et le Grand Reims ont signé un accord de partenariat avec Tchernihiv, ville du nord de l'Ukraine, proche de Kiev.

Reims et Tchernihiv se sont rapprochées dans le cadre du programme européen d'aide à l'Ukraine U-lead. Depuis, le secrétaire du conseil municipal de Tchernihiv est venu à Reims en novembre dernier et une délégation rémoise s'est rendue à Tchernihiv en février et en avril. Le partenariat a donc été officialisé ce lundi.

Une aide à la reconstruction

L'accord prévoit notamment une aide à la reconstruction de Tchernihiv, qui a subi les bombardements russes au début de la guerre en mars 2022. Pour Arnaud Robinet, le maire de Reims, c'était une évidence de venir en aide à Tchernihiv : "Reims a pu être reconstruite grâce à la solidarité internationale, notamment grâce à nos amis américains, mais bien au delà. Et aujourd'hui, c'est le juste retour des choses que Reims se mobilise avec ses habitants pour aider un pays ami et un peuple ami à se reconstruire. Et ce qui est intéressant, d'une certaine manière, quand on regarde ce parallèle entre Reims et Tchernihiv, plus d'un siècle après, c'est que nous avons vécu exactement la même chose. Donc nous sommes mobilisés auprès de nos amis ukrainiens."

Mais il ne s'agit pas seulement d'une aide financière comme le rappelle Oleksandr Lomako, le secrétaire du conseil municipal de Reims : "Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour demander de l'aide financière. Nous sommes là aujourd'hui pour demander l'expérience dans la reconstruction et dans la technologie, parce que c'est de ça qu'on a besoin en ce moment."

Cet accord prévoit notamment un accompagnement technique de la part du Grand Reims avec le partage de compétences et d'expérience sur les questions d'assainissement et de gestion des déchets.

Les ukrainiens venus assisté à la signature du partenariat entre Reims, le Grand Reims et Tchernihiv © Radio France - Soline Demestre

"Ce soutien, il nous montre que nous ne sommes pas seuls"

Mais au-delà du soutien à la reconstruction, ce partenariat vise à développer les coopérations culturelles et sportives entre les deux villes et les échanges entre les jeunes de Reims et de Tchernihiv. La première application concrète de cet accord interviendra l'été prochain. Reims accueillera un groupe d'adolescents de Tchernihiv de 13 à 17 ans. Un voyage salutaire selon Oleksandr Lomako : "Aujourd'hui, les enfants sont détruits psychologiquement, moralement, ils ont besoin de soutien. Ils ont été complètement éloignés du contexte normal de la vie. Ils ne pouvaient pas aller à l'école. Ils allaient dans les abris. Et aujourd'hui, les remettre dans un contexte paisible. Ça va leur apporter énormément de soutien."

Et Oleksandr Lomako ajoute : "Pour nous, ce partenariat signifie le soutien moral pour une ville qui a été très détruite. Aujourd'hui, ce soutien moral, il nous montre que nous ne sommes pas seuls."

Et ce partenariat est voué à durer puisque le maire de Reims prévoit de le faire évoluer, à terme, en un jumelage.

