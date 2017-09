Maraude citoyenne à Reims : Zahia Nouri, la maman de la rue raconte

Déjà 4 ans d'existence pour l'association remoise les maraudes citoyennes. Tout au long de l'année, les bénévoles donnent un peu de leur temps pour préparer des repas chaud qu'ils distribuent aux personnes qui vivent dans la rue. Rencontre avec la fondatrice des maraudes, Zahia Nouri.

C'est un événement tragique dans la vie de Zahia Nouri qui lui a donné le déclic. Il y a quelques années, cette ancienne commerçante a perdu son frère Mohammed qui vivait dans la rue à Paris. Le jour où il est tombé dans le coma, Zahia Nouri, fondatrice de l'association la maraude citoyenne remoise lui a fait une promesse : "je lui ai dit écoutes, Mohammed, je n'ai pas pu te sauver toi mais je te promets, je vais essayer de sauver les autres". Et ça fait 4 ans que ça dure. Zahia Nouri a commencé à préparer des repas dans sa petite cuisine rémoise, chez elle et puis petit à petit , dans son entourage on lui a proposé de l'aide et le projet a pris forme comme ça.

Zahia Nouri: "Je n'ai pas réussit à sauver mon frère donc je me suis engagée pour sauver d'autres personnes à la rue"

Depuis la création de l'association en 2013, près de 200 bénévoles se sont succédés pour offrir quelques heures de leur temps, parfois quelques jours, quelques semaines ou même des mois et des années. La principale activité des béénvoles c'est la cuisine et Zahia Nouri le confie : "Chez nous, tout le monde est le bienvenu. Celui qui ne sait pas faire de la cuisine sait faire la vaisselle ou éplucher des légumes. D'autres aiment écouter les frères de la rue quand ils ont besoin de se confier. D'autres bénévoles encore vont leur proposer leur aide pour des démarches administratives par exemple".

Sans domicile fixe dans la rue © Maxppp - Sebastien Jarry

Le Rotary Club soutient l'association quasiment depuis les débuts et récemment, des agents de la CPAM de la Marne (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) ont décidé de s'engager auprès des personnes sans abris. Pour Zahia Nouri, c'est un geste formidable car il est souvent difficiles pour des SDF de faire cette démarche d'aller demander de l'aide dans les administrations. "les amis de la rue ne sont pas douchés ni parfumés et c'est un frein lorsqu'ils arrivent au guichet d'une administration" précise Zahia Nouri, "en plus certain d'entre eux ont du mal à remplir toute la paperasse alors la solution c'est en effet que les agents administratifs viennent à eux lors des maraudes".

Ce sera le cas ce lundi soir à 19h30 devant la gare de Reims puisque l'association les maraudes citoyennes rémoises organise une distribution de repas chauds. "Chez nous, tout est fait maison et il est hors de question d'ouvrir des boites" conclut la fondatrice et présidente de l'association.

Pour joindre l'association la Maraude Citoyenne rémoise:

par téléphone: 06 82 68 41 31

facebook en cliquant sur ce lien

ou sur le site internet maraude-reims.fr

