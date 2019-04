Reims : l'école Espérance Banlieue va devoir déménager

Reims, France

La fin du feuilleton pour Espérance banlieue : le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne, a rendu sa décision, ce mardi. Il a suivi l'avis du rapporteur public, qui, le 2 avril dernier, avait recommandé, la résiliation de la convention d'occupation passée entre la Ville et la fondation Espérance Banlieue.

La cohabitation avec l'école publique Barthou remise en question

Concrètement, le cours Colibri devra déménager d'ici au 7 juillet prochain, et donc faire sa rentrée 2019-2020 dans de nouveaux locaux. Lors de l'audience, le rapporteur public avait pointé du doigt le fait que la moitié de la cour de récréation de l'école publique Barthou avait été attribuée au cours Colibri. Et que la clôture, construite pour séparer les deux entités avait été facturée, pour 40 000 euros, à la Ville de Reims. De plus, le rapporteur public avait souligné le fait que les parents et les enseignants de l'école Barthou avaient été consultés au mois de mars, après la signature de la convention d'occupation., en janvier.

Dans le quartier Wilson, le cours Colibri accueillait sept élèves, dans cette école privée hors contrat, aux valeurs traditionnelles, avec port d'uniforme obligatoire, lever du drapeau et Marseillaise tous les matins. Espérance Banlieue se retrouve donc sans locaux, avec la possibilité de faire appel de cette décision du tribunal administratif. Mais, l'appel n'étant pas suspensif, il ne modifiera par cette obligation de quitter les lieux avant le 7 juillet.