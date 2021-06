Reims : la maraude citoyenne va installer un container pour loger un sans-abri

A Reims, l'association de la maraude citoyenne lance un nouveau projet : aménager des containers en studios pour des personnes sans-abri prises en charge par l'association. L'idée serait d'en installer plusieurs dans la ville de Reims.

Ce projet, c'est Zahia Nouri, fondatrice de la maraude citoyenne, qui l'a élaboré. L'association a déjà récupéré un container, offert par une entreprise de maintenance industrielle à Mulhouse. "La surface habitable sera de 17 m², explique Zahia Nouri, on y installera un coin cuisine, une petite salle de bains, un canapé-lit, des rangements, tout le nécessaire."

Un lieu pour protéger les sans-abri

Pour faire les plans du studio, Zahia Nouri a demandé de l'aide à Grégoire Génaux, un architecte de Reims dont les bureaux sont situés juste au-dessus du local de la maraude citoyenne. Il a immédiatement accepté et a proposé d'offrir cette prestation à l'association : "D'abord parce que ce sont nos voisins et ensuite parce que c'est un beau projet, qui est inédit et intéressant pour notre équipe", confie l'architecte.

Ce container va être transformé en studio pour héberger une personne sans-abri à Reims. © Radio France - Marie Martirossian

Le premier locataire de ce container sera Patrick, surnommé Pat' ; il est à la rue depuis 20 ans. "Je suis content de pouvoir bientôt habiter ici, car ça me fera un pied-à-terre sécurisé, où je pourrai laisser mes affaires sans prendre le risque de me les faire voler", confie Pat', les yeux brillants.

Une cagnotte Leetchi est en ligne

Il y a quelques années, il a passé un CAP menuisier-charpentier et compte donc aider l'architecte Grégoire Génaux pour les travaux, notamment pour faire les plans du studio.

Un appel aux dons a été lancé sur le site de cagnotte en ligne Leetchi pour financer les travaux. Zahia Nouri espère pouvoir aménager d'autres containers dans les mois qui viennent.