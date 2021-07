Reims : la statue du comte Drouet d'Erlon bientôt restaurée

La restauration complète de la statue du comte Jean-Baptiste Drouet d'Erlon sera achevée mi-août. Un monument en bronze, installé à l'extrémité du boulevard de la Paix, que l'on doit au sculpteur rémois Louis Rochet, sur un piédestal en pierre signé Narcisse Brunette, architecte de la ville en 1849 et qui avait bien besoin d'un coup de frais. Traces d'oxydation et de pollution seront bientôt oubliées. Une restauration rendue possible grâce au mécénat lancé en novembre dernier et qui se poursuit via la fondation du patrimoine . Cinquante-sept particuliers ont ainsi donné près de 40 000 euros. Deux entreprises ont offert 6500 euros. Autrement dit, ce sont près de 46 000 euros qui ont été versés sur un coût total de restauration de 120 000 euros.

Un simple soldat élevé au rang de maréchal de France

Jean-Baptiste Drouet d'Erlon est né à Reims en 1765. Simple soldat de la Révolution, devenu général, fait comte d'Empire par Napoléon puis maréchal de France en 1843. La statue le représente en uniforme, manteau jeté sur l'épaule. A ses pieds, un canon et des boulets, comme le rappelle la brochure de la ville de Reims.