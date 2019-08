Reims: Le célèbre atelier Simon-Marq de maîtres-verriers placé en liquidation judiciaire

Reims, France

C'est un séisme dans le monde du patrimoine. L'atelier reimois Simon-Marq, connu mondialement pour le savoir-faire de ces maîtres-verriers a été placé mercredi 3 juillet en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris. L'entreprise familiale, née en 1640 avait été rachetée en 2011 par le groupe Fort-Royal. Elle était déjà en redressement depuis février. Avec cette annonce, c'est un pan de l'histoire et du patrimoine reimois qui s'écroule.

C'est à eux que l'on doit le sauvetage en 1917 des vitraux de la cathédrale de Reims, bombardée par les bombes allemandes. L'entreprise a ainsi longtemps œuvré à la préservation du patrimoine, avant d'ouvrir les portes de son atelier de la rue Ponsardin à l'Art contemporain. Marc Chagall ou encore l'artiste espagnol Juan Miro ont collaboré avec les maîtres-verriers.

Plus récemment l'entreprise s'était tournée vers des particuliers comptant dans leur carnet d'adresse un certain Brad Pitt. "On va perdre un partie importante de notre patrimoine artisanale. On est forcément triste à l'annonce de cette nouvelle", souffle Bernard Victor-Pujebet, gérant de la brasserie Le Boulingrin qui avait fait refaire le casque de son bar par l'atelier Simon-Marq, il y a quatre ans.

Mais tout espoir est encore permis pour les six salariés de l'atelier Simon-Marq. Des repreneurs peuvent encore se faire connaitre.