Reims : le collectif Sövkipeu lance un cri d'alarme sur le sort d'une exilée albanaise gravement malade

Le collectif Sövkipeu, qui s'occupe des exilés qui vivent dans la rue à Reims lance un cri d'alarme : une famille albanaise, qui a fui les persécutions, vit depuis plusieurs jours dehors sans qu'aucun hébergement d'urgence ne lui soit proposé.

Parmi les 10 membres de la famille, le collectif s'inquiète surtout du sort d'un bébé et de la grand-mère : "C'est une personne qui a plus de 60 ans, qui est en insuffisance respiratoire, qui là est actuellement à l'hôpital mais qui va sortir d'un jour à l'autre", raconte Fabien Tarrit du collectif Sövkipeu. "Et ça fait une semaine qu'elle est dehors. Avec toute sa famille, elle vit dehors à Reims et la moindre des choses, ça serait qu'elle ait au moins un soutien, qu'elle puisse être hébergé quelque part", déplore le bénévole.

Eviter un nouveau drame

La situation de cette Albanaise rappelle à Fabien Tarrit et aux autres militants du collectif le sort dramatique de Gjemle, une immigrée serbe qui vivait elle-aussi dans la rue il y a 2 ans à Reims, lors de l'hiver 2018-2019. "Elle est sortie du CHU qui avait diagnostiqué une bronchite mais qui l’avait laissé sortir. Et dans la nuit elle est décédée", se souvient-il. "Ça, c'est un spectre dont on a peur. On redoute que ça n'arrive à nouveau".

Pour éviter un nouveau drame, le collectif tente de mobiliser les pouvoirs publics comme les mairies, la préfecture mais aussi les parlementaires, comme Aina Kuric, députée de la Marne. Elle a bien reçu le courrier de Sövkipeu : elle se dit solidaire mais redoute l'indifférence politique. "On s'aperçoit que c'est aussi une problématique sur laquelle il n’y a pas non plus une grande volonté politique d'avancer, honnêtement. Ce n'est pas un sujet qui suscite suffisamment d'intérêt pour pour entraîner une forte mobilisation".

Afin de lutter contre cette indifférence, un camp de fortune pour les exilés a été monté ce week-end dans le parc Saint-John-Perse à Reims. Des tentes pour héberger une dizaine d'exilés ont été à la vue de tous, dans l'optique de faire réagir les pouvoirs publics. Légalement, un logement doit pourtant être offert sans condition à toute personne vulnérable.