Reims : le grand orgue de la cathédrale des sacres va bientôt être restauré

Au cœur de la cathédrale des sacres, le grand orgue trône, ses 6000 et quelques tuyaux silencieux. En effet depuis deux ans, plus personne n'en joue, car l'instrument emblématique de la cathédrale est trop abîmé par le temps. La bonne nouvelle, c'est qu'il va enfin être restauré cette année.

Certaines parties de l'orgue de la cathédrale de Reims datent du XVIIe siècle. © Radio France - Marie Martirossian

Les boiseries et la structure de l'orgue datent, pour certaines parties, du XVIe siècle. Quant à la partie instrumentale de l'orgue, elle n'a jamais été restaurée depuis sa pose en 1938. L'instrument de style néo-classique a donc bien besoin d'un gros nettoyage ainsi que de nombreux réglages. Ces travaux seront effectués par Pascal Quoirin, facteur d'orgues dans le Vaucluse : "Il faut repenser toute la partie instrumentale, redistribuer les tuyaux de façon plus logique car ils sont mal agencés à l'intérieur et le son ne peut pas sortir correctement, alors que le matériel sonore en lui-même est de très bonne qualité."

30 000 heures de travaux prévues

Première étape, fin avril 2021 : installer un échafaudage devant l'orgue pour pouvoir le démonter. L'instrument sera transporté à l'atelier Orgues Quoirin, dans le Vaucluse. Pascal Quoirin et sa fille, Alice Quoirin, travailleront sur l'orgue et sur ses boiseries. La plupart des travaux seront réalisés à la main par différents corps de métiers.

Pascal Quoirin, facteur d'orgues dans le Vaucluse, va restaurer la partie instrumentale de l'orgue de la cathédrale de Reims. © Radio France - Marie Martirossian

L'opération globale devrait environ 2 millions d'euros, mais ces travaux sont nécessaires, estime Jean-Pascal Lemeunier, conservateur régional des monuments historiques du Grand Est : "L'orgue, c'est la voix de la cathédrale, un instrument qui a une valeur historique et qui est tout simplement indispensable à la vie cultuelle et culturelle de l'édifice." Au total, les travaux devraient durer 30 000 heures. L'orgue devrait donc être remonté dans trois ans, soit en 2024.