Reims : Le restaurant l'Extra collecte 32 000 € grâce au financement participatif

Les gérants du restaurant l'Extra ont collecté 32 000 € lors d'une campagne de financement participatif. Ils vont acheter du matériel professionnel et vont pouvoir débuter les travaux dans ce restaurant inclusif et écoresponsable dont l'ouverture est prévue à la fin de l'année.

C'est au-delà de leurs espérances ! Les gérants du restaurant l'Extra ont collecté 32 000 € sur le site Hello Asso grâce à une campagne de financement participatif. Ils espéraient 20 000 €. Les fonds serviront à acheter du matériel pour la cuisine par exemple : "Le matériel professionnel de qualité, ça a un prix, l'installation ça a un prix. Pour permettre d'avoir un outil aussi adapté, il nous fallait avoir un financement de manière à pouvoir travailler correctement dans un seul but, c'est de pouvoir régaler les clients qui viendront chez nous"

Un restaurant inclusif et écoresponsable

Le restaurant l'Extra est un restaurant inclusif et écoresponsable : "Il y a des centaines de personnes en situation de handicap mental qui sont exclus du marché du travail. L'inclusion, c'est adapter l'organisation et les méthodes de travail pour leur permettre de travailler et répondre aux besoins des clients. L'objectif, c'est qu'ils viennent manger dans un beau cadre et qu'ils reviennent. C'est un restaurant ordinaire avec des personnes extraordinaires" explique Gonzague Peugnet, le cofondateur du restaurant. Le restaurant comptera dans ses rangs des personnes en situation de handicap mental.

Fédérer autour du projet

Derrière la réussite financière de cette campagne, c'est aussi la connaissance du projet qui réjouit Gonzague Peugnet, le cofondateur du restaurant : "Un maximum de personnes a pu participer mais l'important c'est que les gens se sont sentis concernés par le projet et ont contribué avec leurs moyens, c'est ça qui est formidable"

Le restaurant compte aussi sur son emplacement pour sensibiliser à la cause des personnes en situation de handicap mental. Il va s'installer a Boulingrin : "C'est très important car on est au cœur de la cité, c'est là où l'on vient se régaler. Ce n'est pas parce qu'on traite de la fragilité que l'on doit se contenter d'un endroit qui serait banal"

L'ouverture du restaurant l'Extra est prévu pour la fin de l'année 2021.