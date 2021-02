Reims : le restaurant L'Istanbul offre des kebabs aux étudiants touchés par la crise

Une longue file d'attente se forme devant le restaurant L'Istanbul ce mardi après-midi à Reims, place d'Erlon. Il est 14h et dans la queue il n'y a que des étudiants fortement frappés par la crise sanitaire et économique. Sur présentation de leur carte étudiant, ils ont droit à un kebab gratuit !

Les étudiants, venus en nombre, se réjouissent de pouvoir manger gratuitement alors que certains sont frappés de plein fouet par la crise sanitaire : entre difficultés économiques et solitude pesante. "On est déjà le 9 du mois et je fais déjà attention à ce que je dois dépenser", témoigne Marie-Ange étudiante en STAPS. "C'est l'occasion de sortir, de se voir, de croiser du monde et de se retrouver au même endroit, parce que on a plus l'occasion de sortir de chez nous", ajoute Louise.

Plusieurs dizaines d'étudiants ont attendu leur kebab dans le froid © Radio France - Aurélie Jacquand

"Nous sommes nous-mêmes d'anciens étudiants rémois, donc c'est une cause qui nous touche"

Pour Mavzer, le patron de L'Istanbul, ce geste était une évidence : "Quand nos parents sont arrivés à Reims il y a 20 ans, ils ont été très bien reçus par la population rémoise alors si on peut rendre un petit peu à cette population en faisant des cadeaux, même petits, c'est normal".

Cette distribution de kebabs est une première et un essai pour le restaurant, mais si d'autres partenaires viennent aider L'Istanbul, il pourrait y en avoir d'autres : "On le fait de bon cœur, mais on ne peut pas faire ça souvent car nous subissons nous aussi la crise", explique Mavzer, "Mais certains fournisseurs nous ont déjà dit qu'ils nous fourniraient des ingrédients gratuitement pour ce genre d'opération et si des donateurs veulent financer le coût de revient des kebabs alors on pourra le refaire".