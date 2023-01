REIMS LEGEND'R : la nouvelle marque d'attractivité du Grand Reims

Après REIMS Attractive, voici REIMS LEGEND'R la Champagne. Cette nouvelle marque a été travaillée après de multiples ateliers initiés par le Grand Reims en 2022. Plus de 900 participants dans la boucle, un comité de suivi composé d'élus et de représentants du monde économique, culturel, sportif ou encore universitaire. Une marque qui sera déclinée sur différentes thématiques comme REIMS VISION'R ou REIMS SOLID'R avec à chaque fois, le référent géographique La Champagne intégré au bloc-marque. Une marque officialisée ce jeudi lors d'une soirée au Parc des Expositions de Reims.

Entrer dans le club des métropoles tendances

Les enjeux tels que présentés par le Grand Reims sont bien de déployer une nouvelle image de Reims, de jouer sur l'histoire pour écrire l'avenir et de faire entrer Reims dans le club des métropoles "tendances". Une marque à destination du public , du milieu économique et touristique, d'ailleurs, une traduction internationale est prévue -Reims LEGENDARY la Champagne.

La nouvelle marque d'attractivité du Grand Reims - Grand Reims

Des grands ambassadeurs

Les six premiers grands ambassadeurs ont déjà été présentés pour porter et déployer cette marque. Il s'agit de Guillaume Gellé, président de l' URCA et de France Universités, Maxime Valette, entrepreneur et président des Business Angels Marne Ardennes, Stéphanie Gagnoux, directrice du Mercure Reims Centre et présidente du club hôtelier de Reims Champagne, Christophe Büren, président de Vivescia, Laetitia Michaelli Fender, directrice du CHU et Jean-Pierre Caillot, entrepreneur et président du Stade de Reims.