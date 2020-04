Reims : les Fêtes Johanniques ne devraient pas avoir lieu cette année

Prévues le 6 et 7 juin, les Fêtes Johanniques ne devraient pas avoir lieu cette année. Face à la propagation du coronavirus, la mairie ne prendra pas le risque de voir défiler plusieurs milliers de personnes dans la cité des Sacres. "On ne voit pas comment c'est possible, c'est très compromis " se désole Pascal Labelle, adjoint à la culture et au patrimoine à la mairie de Reims. Pour le moment, la mairie n'a pas pris de décision officielle : "On attend encore de voir ce que va dire l'Etat car ce sont eux qui ont les derniers chiffres de l'avancée de l'épidémie".

Compliqué d'envisager un report

Il a un temps été évoqué un report des Fêtes Johanniques comme l'explique Jean-Pierre Favre, président du comité des Fêtes à Reims : " La mairie nous a demandé notre sentiment et on a pensé à un report, soit le 19-20 septembre soit le 26-27 septembre mais le problème c'est que cela va se chevaucher avec des événements déjà prévus". Pour Pascal Labelle, cette option est difficilement envisageable : "les services vont être extrêmement sollicités donc c'est compliqué de prévoir des événements".

La prochaine édition des Fêtes Johanniques aura donc sûrement lieu en 2021.