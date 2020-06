Reims : les pavés colorés reviennent en force

L'opération avait connu un franc succès l'an dernier. Rebelotte, élus et commerçants de la rue de Tambour à Reims ont repris les pinceaux ce lundi. Les pavés de deux nouvelles rues vont être colorés cette semaine.

Des pavés colorés. La réalisation avait fait sensation l'an dernier auprès des riverains, des rémois mais également des touristes qui venaient faire photos et selfies. Au fil des mois et des averses, il faut bien avouer que les couleurs avaient un peu passé. ce lundi 8 juin, des élus de Reims, des commerçants de la rue de Tambour ont repris les pinceaux pour remettre de la couleur en ville. L'opération va même être étendue à deux autres rues piétonnisées le week end. La rue du temple et la rue du château de Porte Mars. Une bande centrale de pavés colorés sera peinte dans les prochains jours si la météo le permet.