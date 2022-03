Reims : les salariés de la Fnac manifestent pour de meilleures conditions de travail

"Sur mon affiche, c'est la caricature d'une mule chargée d'énormes sacs sur son dos qui décrit un peu le travail du libraire et ses tâches accumulées." Christine, est libraire depuis trente ans à la Fnac de Reims Place d'Erlon, et comme une vingtaine de ses collègues, elle a décidé de faire grève ce samedi 26 mars. Pas assez d'effectifs, un salaire trop faible et une prime de participation bien inférieure à celle des employés de Darty ont fini de motiver la plupart des salariés de la Fnac en France : cet appel à la grève étant un mouvement national.

"Nous, notre prime, c'est 256 euros, explique Dominique Martel, délégué CFDT à la Fnac de Reims. Les employés de Darty, leur prime va jusqu'à 3 200 euros. Alors qu'on est du même groupe ! C'est la goutte de trop." La goutte de trop, parce que la principale revendication des grévistes concerne leurs conditions de travail.

Pas d'espoir pour la suite

Élisabeth travaille au rayon librairie, et d'après elle, donner des conseils de lecture, c'est du passé : "On n'a plus le temps. Maintenant, on délivre des colis, on fait de l'encaissement, et d'autres tâches qu'on ne faisait pas avant." Alors faute de temps, les salariés n'ont plus l'impression de faire leur travail. Michelle travaille est au service client de la Fnac et ses collègues ont beau se dire que "ça ira mieux plus tard", elle, en est persuadée : "C'est de pire en pire et rien ne changera dans le bon sens."