Reims : mariages bruyants, la mairie hausse le ton

Face aux incivilités constatées lors de mariages à l'hôtel de Ville, le maire de Reims vient de renforcer la règlementation. Les futurs époux doivent désormais verser deux cautions qui seront encaissées en cas d'engagements non tenus : retards et stationnements anarchiques sont notamment visés.

À Reims, se marier pourrait coûter plus cher que prévu. La mairie n'en peut plus des cérémonies trop envahissantes, trop salissantes et trop bruyantes dans les rues de la ville. Elle vient donc de renforcer la règlementation. Elle exige, désormais, deux cautions aux époux dont le montant total est de 700 euros. Un chèque de 200 euros sera retenu si les tourtereaux ne se présentent pas ou s'ils arrivent en retard le jour "J". Et un autre chèque, de 500 euros, sera lui encaissé si leurs invités sont mal stationnés ou s'ils salissent trop le parvis de l'hôtel de ville, notamment avec des jets de riz ou de confettis.

Si cette décision divise les Rémois, certains riverains de l'hôtel de Ville, eux, applaudissent le maire. "Je comprends parfaitement que le jour d'un mariage, les époux et leurs proches soient dans la démonstration, mais ça doit se faire dans le respect", estime Catherine, la soixantaine :

Cautions : "un montant démesuré"

Patrick, lui, juge que le montant des deux cautions est démesuré. "Surtout par ces temps de crise", ajoute le septuagénaire pour qui il "n'est pas anormal de voir une place publique, comme celle de l'hôtel de Ville, très animée les jours de mariages" :

Il n'empêche que les futurs mariés doivent se faire désormais discrets. Le maire, Arnaud Robinet, confie à France Bleu Champagne-Ardenne qu'il ne souhaite pas en arriver à ne plus célébrer de mariage le samedi.