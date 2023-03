Reims : près de 4 000 coureurs attendus au Cross national des sapeurs-pompiers

La Cité des Sacres accueille le Cross national des sapeurs-pompiers de France, ce samedi 25 mars. Près de 4 000 sportifs vont représenter 92 départements sur le site du Parc de Champagne. Chaque année, l'un d'eux est à l'honneur.

Après le Loir-et-Cher en 2022, c'est donc la Marne qui organise la 62e édition . Les bénévoles sont à l'action depuis une semaine pour faire de cet événement une réussite.

"Une organisation digne des Jeux Olympiques"

C'est une grosse organisation, explique le Lieutenant Sébastien Verrier, responsable des sports chez les pompiers dans la Marne : "C'est une organisation digne des Jeux Olympiques. On a fait un dossier pour pouvoir accueillir les championnats de France à Reims. Beaucoup d'hôtels sont pris d'assaut sur Reims donc certaines délégations sont logées un peu plus loin."

Concernant la logistique, ce sont 70 autocars et 150 minibus qui viennent de toute la France.

Le site de départ © Radio France - Julien Frenoy

92 départements représentés avec la présence de Mayotte, La Guyane, La Réunion et en plus d'autres délégations, comme Monaco. "L'historique de Reims c'est le sacre des rois, donc venir participer et être sacré champion de France de cross des sapeurs-pompiers dans la Cité des Sacres, je pense que c'est quand même une histoire importante pour la ville de Reims" explique David Hirtt. Il est sergent-chef professionnel à la caserne Reims-Marchandeau et il a déjà participé à six cross nationaux, il va représenter la Marne ce samedi.

Des milliers de personnes attendues © Radio France - Julien Frenoy

Neuf courses avec des parcours de 3 500 mètres à 10 000 mètres. La journée sera marquée par une cérémonie protocolaire à 10h15, avant le départ de la première course Master 2 à 12h15, pour un parcours de 7 280 mètres. La course senior femme partira à 16h30 et celle des hommes à 17 heures.

Avec la présence de grands champions de la course à pied, comme Nicolas Navarro, sapeur-pompier volontaire au SDIS des Bouches-du-Rhône. Il est le troisième performeur français de l'histoire sur marathon avec un chrono de 2h6'45". Il est qualifié pour les championnats du monde à Budapest en août.

Chaque département aura sa pancarte pour la cérémonie © Radio France - Julien Frenoy