Reims : Renaud Lavillenie parraine la finale du championnat de France de Cross UNSS

Reims, France

Ils viennent de toutes les régions françaises : 2 000 jeunes sont attendus à Reims ce 24 et 25 janvier pour participer à la finale du championnat de France de cross MGEN UNSS.

Il y aura au total 300 équipes ce samedi regroupant des jeunes scolarisés de la 6e à la Terminale. Les équipes sont accueillies ce vendredi entre 13h30 et 18 heures dans la Halle Universitaire. Les courses débutent le 25 janvier à 10 heures à l’hippodrome de Reims. Il existe 9 courses avec des distances différentes allant de 2,2 km à 5km. La première compétition aura une particularité: elle regroupera 40 équipes partagées, c'est à dire avec des élèves valides et d'autres en situation de handicap.

Renaud Lavillenie en ambassadeur

Pour promouvoir cet événement, il y aura un invité de marque : le perchiste Renaud Lavillenie. Le sportif de haut niveau de 33 ans, champion olympique en 2012, triple champion du monde en salle (entre autre) a lui-même participé à ce type d’événement étant plus jeune. "Je me souviens parfaitement des années 2000 où je faisais des cross, je m'en souviens comme si c'était hier, c'est quelque chose qui nous marque", se confie Renaud Lavillenie.

L'athlète sera présent pour échanger avec les plus jeunes et leur dire de profiter, "de prendre du plaisir dans la pratique sportive". "On n'a pas tous les jours l'occasion de représenter son collège de son lycée, c'est très motivant pour eux. Leurs professeurs sont aussi très investis et à fond derrière cet événement. C'est déjà une belle reconnaissance de se qualifier pour la finale et encore plus d'être sur le podium si ils y parviennent", ajoute Renaud Lavillenie.

Le sportif souligne également que de futurs champions se trouvent peut-être parmi ces jeunes présents à Reims, mais l'idée est d'encourager la pratique sportive dans son ensemble, pour ceux également qui ne pratiqueront pas une discipline au plus haut niveau.