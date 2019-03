Reims : un chèque de 20 000 euros remis à la Fondation des femmes et Femmes Relais 51

Reims, France

C'était l'engagement du Variétés Club de France . Réunir au stade Delaune de Reims deux équipes exceptionnelles pour le premier match de football mixte et remettre le bénéfice du match de gala à la Fondation des Femmes et femmes relais 51. Engagement tenu avec un chèque de 20 000 euros remis aux deux associations, en présence de Brigitte Macron et Murielle Robin, humoriste et actrice très engagée contre les violences faites aux femmes. L'association femmes Relais 51 fait de la médiation sociale dans les quartiers et s'adresse essentiellement aux populations immigrées ou d'origines étrangères.

Sur le terrain, de grands noms du football comme Laurent Blanc, ancien joueur et entraîneur ou encore le rémois Robert Pirès, le dernier champion du monde 98 à avoir pris sa retraite en 2016.