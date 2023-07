Reims : un parieur empoche 180 390 euros au PMU

C'est un gagnant du PMU. C'est même un grand gagnant du PMU qui entre dans le cercle restreint de ceux qui ont empoché plus de 100 000 euros. Ils sont actuellement 151 grands gagnants en France. Ce parieur là a gagné plus de 180 000 euros, le 5 juillet dernier, au bar tabac Le Bergerac, rue de Louvois à Reims, communique le service presse du PMU. L'an dernier, dans la Marne, département qui semble porter chance aux parieurs, deux joueurs ont aussi emporté une belle somme. Plus de 140 000 euros pour l'un à Suippes, plus de 180 000 euros pour le second à Châlons-en-Champagne. En 2022, 14 grands gagnants au total ont remporté une telle somme dans le Grand Est : 4 en Moselle, 2 dans l’Aube, 2 dans la Marne, 2 dans le Bas-Rhin,3 dans le Haut-Rhin et 1 dans les Vosges.

