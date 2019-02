Reims : un rassemblement contre l'antisémitisme

100 à 150 personnes rassemblées à Reims, place d'Erlon, ce lundi pour dire NON à l'antisémitisme

Reims, France

NON l'antisémitisme n'est pas la France , un slogan repris ce lundi soir à Reims par ceux qui se sont rassemblés, à la fontaine de la solidarité répondant ainsi à l' appel des responsables départementaux de quatorze partis politiques .Une réaction concertée en réponse aux actes antisémites qui se sont multipliés en 2018 et encore récemment. D'une même voix, ils ont rappelé que L'antisémitisme n'est pas une opinion mais un délit.

Prise de parole d'Annie Gérardin PS au nom des partis politiques qui ont appelé au rassemblement © Radio France - Aurélie Jacquand

ça suffit !

Les parlementaires comme les centristes Charles de Courson, Yves Detraigne, Valérie Beauvais (LR) et Aina Kuric (LREM) étaient présents. Des élus rémois et sparnaciens comme le maire d'Epernay, Franck leroy. Après la lecture d'un texte commun par la socialiste Annie Gérardin, une minute de silence a été respectée puis la marseillaise entonnée. Au coeur du rassemblement aussi, une poignée de gilets jaunes, qui ont tenu à marquer leur opposition à tout acte et parole marqués d'antisémitisme.

Un nouveau rassemblement est annoncé ce mardi 18h place Foch à Châlons-en-Champagne